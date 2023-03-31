كيف تعالجين علاقتك بزوجك على خُطى مسلسل مذكرات زوج؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حلقات مسلسل مذكرات زوج، طرحت قضية الزوجة المسيطرة، وإهمالها للزوج التي ترى أن وظيفته في الحياة الأموال التي يجلبها للأسرة بعيدًا عن العواطف، بالإضافة إلى الفتور في الحياة الزوجية، لكثرة عمل وانشغال الزوجة، وعلى إثر ذلك يعان الفنان طارق لطفي خلال أحداث المسلسل من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بالوحدة، مما ينشأ بينهم العديد من المشكلات وعلى إثرها يذهب بعيدًا عنهم لينشأ علاقة مع امرأة أخرى.

مسلسل مذكرات زوج

يشعر «رؤوف» الذي يجسده الفنان طارق لطفي، أنه غير راضٍ عن حياته، ولا يلقى الاهتمام والاحترام في منزله من قبل زوجته وأولاده، وخلال الأحداث يتقابل مع امرأة أخرى، ليرتاح معها ويشعر أنه في اختلاف كبير واهتمام بين حياته في بيته ومعها، وهو ما يجعله يبتعد عن المنزل ويترك زوجته وأولاده، إذ يلقى الاهتمام والاحترام الذي يتمنى أن يكون في منزله، وذلك في مسلسل مذكرات زوج.

سبب المشاكل بين رؤوف وشيرين في مذكرات زوج

وتغضب كثيرًا «شيرين» زوجته، الدور الذي تجسده عائشة بن أحمد، وتظل تفكر في الأمر، حتى تذهب إليها نجيبة الطبيبة النفسية المتخصصة في العلاج بالطاقة، زوجة طبيب رؤوف الذي يجسده خالد الصاوي، في شركتها الخاصة بها، وتتحدث معها عن المشكلات التي تواجهها هي وزوجها، وتنصحها بأن تبحث عن نفسها وتغير كل ما يحدث حولها، وعددت لها الكثير من الأسباب وعلاج لها، لكي تصلح علاقتها بزوجها، وهي كالتالي:

- قالت لها إن قصة الخلافات أزلية، والأسباب التي دفعت الأمر بينهم إلى الابتعاد والخلافات الزوجية، الجدال طوال الوقت، لذلك يجب أن تحتوي الأمر وتكون أكثر نضجًا.

- الغيرة من الأسباب الرئيسية في المشكلات الزوجية، وكونها كثيرة الانشغال عنه بسبب عملها، فمن الممكن أن هذا الأمر مسببًا إليه الغيرة، معبرة أن اسوأ أشكال الغيرة أن يوجد طرف أكثر نجاحًا، والطرف التاني يشعر بالغيرة لانشغاله عنه.

- يجب أن تكون أكثر وعيًا وتحكمًا، حتى تعرف حلول المشكلات التي تواجههم.

- وقدمت لها نصائح أنها يجب أن تحتوية، لتبعد الخلافات الزوجية.

- كما يجب أن تفكر في نفسها.

- يجب أن تتحرر من سجن العمل المحبوسة فيه.

- ويجب فهم الأسباب تجاه المشكلات التي تخلقها وفقًا لسبب الموقف.