القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 حالات لحصول الابنة على معاش الوالد والأوراق المطلوبة، سؤال تريد أن تعرفه الكثير من السيدات، لذلك نقدمه لكم من خلال «هُن»، مع طبيعة الأوراق المطلوبة، لكي تسير الأمور بسلاسة دون مشكلات، ولكي تحضرين أوراقك، وذلك من خلال ما أجابت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

3 حالات لحصول الابنة على معاش الوالد والأوراق المطلوبة

عندما يتوفى الأب يكون للمستحقين عنه حق تقاضي معاش، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، ويوجد 3 حالات لحصول الابنة على معاش الوالد والأوراق المطلوبة، إذا كانت أرملة أو مطلقة أو أنسة.

حالات حصول الابنة على معاش الوالد

يوجد 3 حالات لحصول الابنة على معاش الوالد والأوراق المطلوبة، وهي كالتالي:

الأرملة

- يُشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

المطلقة

حكم المطلقة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

البنت

- يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.

الأوراق المطلوبة لحصول الابنة على المعاش

- التوجه الي المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

المستندات اللازمة لـ3 حالات لحصول الابنة على معاش الوالد والأوراق المطلوبة:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

- فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد صورتين فوتوغرافية مقاس 4×6.​