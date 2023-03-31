لتقليل فاتورة الكهرباء.. احذر 3 أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تبحث الأمهات وربات المنازل عن الطرق التي تساعد على تقليل فاتورة الكهرباء، حتى لا تتحمل الأسرة أعباء كبيرة خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل مستمر ودائم سواء في الطهي وإعداد الطعام أو من استخدام الفرن الكهربائي والبوتاجاز ، فضلا عن استخدام الثلاجة والتكييف.

3 أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها

ويقدم هُن خلال السطور التالية الأجهزة التي تستمر في الاستهلاك الكهربائي رغم غلقها، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يقدم نصائح للتوفير لربات المنازل، لتجنب زيادة استهلاك الكهرباء والفواتير.

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أهم الأجهزة الكهربائية التي تستمر في الاستهلاك الكهربائي رغم غلقها، كالتالي:

الثلاجة

تعتبر الثلاجة من الأساسيات التي يقوم على أي منزل، إذ تساعد على الحفاظ على الأطعمة من الخضراوات والفواكه، حتى لا تفسد، كما يتم استخدامها بشكل دائم للحصول على المياه الباردة في فصل الصيف، وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإن الثلاجة من الأجهزة التي تستهلك كهرباء كثيرة حتى بعد نزع الفيشة منها، لذلك يجب التأكد من ضبطها على درجة حرارة صحيحة.

الكاتيل أو الغلاية الكهربائية

يعتبر الكاتيل من أكثر الأجهزة التي تستهلك للكهرباء بشكل كبير، كونه دائم الاستخدام خاصة لمحبي المشروبات الساخنة، لذا يجب التأكد من نزع الفيشة الكهربائية عنه لتقليل الاستهلاك.

الميكرويف

يعتبر الميكرويف من الأجهزة التي تستخدمها الأمهات وربات المنازل بصفة دائمة في شهر رمضان الكريم، لإعداد أشهى الوصفات من الأطعمة والحلوى، لذلك فهو يسحب كهرباء بشكل كبير، لذلك يجب التأكيد من فصل التايمر الخاص به لتخفيف فاتورة الكهرباء.