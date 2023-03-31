القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأطعمة والمشروبات قد تسبب لنا مشكلات صحية إن لم نُحسن طريقة تناولها أو حتى أسلوب طهيها وغسلها، فالكثير من السيدات وربات المنازل قد تقع في أخطاء صحية على المدى البعيد حالة عدم غسل وطهي الأطعمة بشكل صحي قبل تناولها.

ويأتي الأرز على قائمة هذه الأطعمة التي تتطلب مجهود كبير عند طهيها وغسلها بالشكل الصحي والسليم للتخلص من البكتيريا والميكروبات التي يمكن أن تُسبب فيما بعض أمراض خطيرة، حال تناولها.

عادة يتجاهلها كثيرون عند غسل الأرز.. تسبب أمراضا خطيرة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأرز يحتاج للغسل بشكل سليم وصحيح حتى يتم التخلص من مادة سامة قد تتواجد فيه بكثرة وتسبب مشكلات صحية خطيرة.

لماذا يأتي الأرز على رأس هذه الأطعمة؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن محصول الأرز، واحد من أشهر المحاصيل الذي يمكن أن يسبب أمراضا كبيرة، بسبب تعرضه لمستويات مرتفعة من الزرنيخ السام، خاصة إن الأرز من المحاصيل المروية بمياه ري ملوثة بالفعل بـ الزرنيخ.

ما هو الزرنيخ الذي يسبب أمراضا خطيرة؟.. موجود بالأرز

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الزرنيخ يستخدم في الصناعة كعنصر لعمل السبائك، ومعالجة الزجاج والأصباغ والمنسوجات والورق والمواد اللاصقة المعدنية والمواد الحافظة للخشب والذخيرة، وعملية دباغة الجلود، فضلًا عن استخدامه بقدر في المبيدات الحشرية ومضافات الأعلاف والمستحضرات الصيدلانية.

وأكدت «الصحة العالمية»، أن خطورة الزرنيخ غير العضوي، تكمن في كونه مادة مسرطنة، إذ يعد أشهر ملوث كيميائي في مياه الشرب على مستوى العالم، موضحة أن التعرض لفترة طويلة للزرنيخ الموجود، قد يسبب الأمراض المسرطنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

الطريقة الصحيحة لغسل الأرز والتخلص من المواد السامة

وفقًا لما ذكره «آندي ميهارج» أستاذ العلوم البيولوجية في معهد كوينز للأمن الغذائي العالمي، لبرنامج «BBC Trust Me»، فإن الطريقة الصحيحة لغسل الأرز والتخلص من المواد السامة، تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

نقع الأرز طوال الليل.

غسله الأرز وشطفه حتى يصبح الماء صافيا.

تصفيته جيدًا.

غلي الأرز في قدر مع ضرورة إضافة نسبة 5 مقادير من الماء إلى جزء واحد من الأرز.