دعاء قبل الإفطار لراحة البال وتوسيع الرزق.. كان يردده النبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان المبارك يرفع الأشخاص أياديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، على أمل الاستجابة، يدعون بالصحة والعافية، والرزق، والستر وراحة البال، فلكل عبد دعوة على أمل الإجابة وقت الإفطار، كما أنه الشهر الذي ينتهز فيه جموع المسلمون ثوابه لتعظيم شعائره بقراءة القرآن الكريم، لذلك يبحثون عن دعاء قبل الإفطار لراحة البال وتوسيع الرزق.

دعاء قبل الإفطار لراحة البال وتوسيع الرزق

هناك العديد من الأدعية التي يستحب ترديدها، وتعد أفضل دعاء قبل الإفطار في رمضان، منها:

«اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتمها علينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين».

«اللهم ربّ النور العظيم، وربّ الكرسي الرفيع، وربّ البحر المسجور، وربّ الشّفع الكبير، والنور العزيز، وربّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، أسألك باسمك الكبير، ونور وجهك المنير، وبملكك القديم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، يا حيّ يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرق به كلّ شيءٍ، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض، وباسمك الذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون».

دعاء قبل الإفطار

من الأدعية التي يفضل ترديدها قبل الإفطا، وقفا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلً.