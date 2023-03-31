طقم سلاح التلميذ.. آخر إطلالات مربوحة في «الكبير أوي 7» تنال إعجاب أحمد مكي لأول مرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت «مربوحة» الظهور بملابس غير تقليدية في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وكانت محور حديث الجميع على السوشيال ميديا، ومحل انتقاد وسخرية من زوجها الكبير أوي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي، والتي أطلقت عليها اسم «الطقومة»، وهو ما قررت التمسك به خلال الموسم الجديد من مسلسل «الكبير أوي 7»، الذي يُعرض على شاشات التلفزيون ويشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023.

أول طقم ينال إعجاب الكبير

«طقم سلاح التلميذ» كان آخر إطلالة ظهرت بها «مربوحة» التي تقوم بدورها رحمة أحمد، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي7، والتي نالت إعجاب زوجها الكبير أوي لأول مرة، ضمن أحداث الحلقة الثامنة، التي ظهرت بها حينما استطاع إنقاذها من عملية الخطف التي تعرضت لها، على يد صاحب محل الملابس «فخري»، الذي قام بدوره الفنان علاء مرسي، والذي أبدى إعجابه بالطقم قائلًا: «انتي طلعتي غالية قوي يا وز البحر انتي، الطقم ده عجبني أحلى طقم شوفته عليكي، حلاوته إنه محير، متفهميش هو إيه أنابيلا ولا البت بتاعة سلاح التلميذ».

الطقومة سبب تعرض مربوحة للخطف

وكان سبب تعرض مربوحة للخطف على يد صاحب محل الملابس، هو محاولة البحث عن نوع «الطقومة» المفضلة لديها والتي تعتبر استثنائية لها، خاصة من نوع قماشة الليكرا، إذ كانت تسأل صاحب محل الملابس أثناء تواجدها في القاهرة هي وزوجها «الكبير أوي»، بعد ترك المزاريطة لعدة أيام، قائلةً: «عندك طقومة مستوردة، في طقم أنا دايخة عليه اللي هو الجمل مرفق بسنام»، ليبدي البائع إعجابه بذوقها في اختيار الأزياء والملابس، قائلًا: «تسمحيلي أبدي إعجابي بذوقك ومستواكي الراقي والعالي جدًا، اللي متتنازلش عن 20% ليكرا، أكيد مستواها راقي، وأكيد اللي زي حضرتك لا يمكن تتنازل وترضى بأي حاجة».