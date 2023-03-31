الرومانسية الصعيدية على طريقة «الكبير أوي» و«جابر الكوماندا».. وز البحر وكحيلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبارات رومانسية وطريقة استثنائية للغزل والرومانسية الصعيدية، تغزل بها نجوم مسلسلات رمضان 2023، والتي أحبها الجمهور وظل يرددها ويتبعها فيه تعبيره عن حبه للطرف الآخر، وذلك على طريقة الفنان أحمد مكي خلال مسلسل «الكبير أوي7»، أثناء تعبيره لأول مرة عن حبه لزوجته «مربوحة»، كما كانت طريقة جابر الكوماندا، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، لحبيبته وزوجته «مُهرة» ياسمين عبدالعزيز، خلال أحداث مسلسل «ضرب نار»، مختلفة على الطريقة الصعيدية.

ويُقدم «هُن» المشاهد التي أظهرت رومانسية الرجل الصعيدي، والتي جسدتها الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان الكريم 2023.

جابر يتغزل في مهرة.. قلبي يا كحيلة

وتغزل جابر الكوماندا في حبيبته وزوجته «مُهرة»، خلال مسلسل ضرب نار، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، في يوم الزفاف، قائلًا: «أنتي مهرة قلبي يا كحيلة، عندنا بنقول على المهرة كحيلة من جمال عينيها متكحلة رباني زي عينك كدا».

الكبير يتغزل في مربوحة للمرة الأولى

كما تغزل الكبير أوي في زوجته مربوحة للمرة الأولى، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الكبير أوي 7»، بعد إنقاذها من الخطف على يد صاحب محل الملابس «فخري»، الذي قام بدوره الفنان علاء مرسي، في لحظات رومانسية نادرة، قائلًا: «حمدالله على سلامتك، جينا في الوقت المناسب، ما عاش ولا كان اللي ييجي جنبك يا حبيبتي، انتي سمعتيها صح، انتي مرتي وحبيبتي، تعرفي على قد ما أنا مكنش طايقك وإحنا نازلين مصر، على قد ما كمنت هتجنن لما حسيت إنك كنتي هتضيعي مني، انتي طلعتي غالية أوي يا مربوحة، يا وز البحر انت، يا سلسوب مخلط على جمارة، خدي التقيلة الطقم ده عجبني، أحلى واحد شوفته عليكي».