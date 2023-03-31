من الأخطبوط لـ الجمل.. «طقومة مربوحة» في «الكبير أوي» تجذب الجمهور

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ربما لا تستطع «مربوحة» الشخصية التي تقدمها الفنانة رحمة أحمد في مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع، والذي يشارك ضمن السباق الرمضاني، الاستغناء عن «الطقومة» وهي الملابس التي ترتديها خلال مشاهد حلقات التي تُعرض على شاشات التلفزيون، والتي لفتت بها الأنظار خلال الموسم السادس، واستحوذت على اهتمام كبير من قبل الجمهور، متسائلين عن القطع التي ترتديها، وهو ما حدث في الموسم الجديد أيضا حينما ذهبت في رحلة مع زوجها «الكبير»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي، للقاهرة وحينما دخلت إحدى المحال المخصصة لبيع الملابس حاولت البحث عن مرادها.

مربوحة تبحث عن طقم الجمل

ودار حوار بين «مربوحة» وصاحب محل الملابس، عن ذوقها وطريقتها في اختيار الملابس التي ترتديها والذي أبدى إعجابه بها، ويقوم بدوره الفنان علاء مرسي، قائلًا: «تسمحيلي أبدي إعجابي بذوقك ومستواكي الراقي والعالي جدًا، اللي متتنازلش عن 20% ليكرا، أكيد مستواها راقي، وأكيد اللي زي حضرتك لا يمكن تتنازل وترضى بأي حاجة».

«الأهم من الشكل والمنظر الخامة كل اللي موجود في السوق بوليستر»، عبارة ردت بها مربوحة بطلة العمل على صاحب امحل الملابس، مضيفةً: «عندك طقومة مستوردة في طقم أنا دايخة عليه اللي هو الجمل مرفق بسنام».

طقومة مربوحة في دمها

«في طقومة جديدة يا مربوحة بعد الأخطبوط واللي شوفناه السنة اللي فاتت من الكبير؟»، سؤال وجهته الإعلامية لميس الحديدي، للفنانة رحمة أحمد، عن شخصية «مربوحة» التي تقدمها في مسلسل «الكبير أوي» للعام الثاني على التوالي، إذ ردت الفنانة قائلةً: «الطقومة في دم مربوحة، متقدرش تستغنى عنها، مربوحة جامدة ومش هتسيب الكبير يتجوز عليها كدة».

كما تحدثت الفنانة رحمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عن كواليس مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، والذي يشارك ضمن السباق الرمضاني، لعام 2023 قائلةً: «الموضوع صعب السنة دي علينا كلنا، علشان نكون عند حسن ظن الناس وسقف التوقعات، ونتمنى ننال إعجابهم، الموضوع مقلق جدًا على كل الأصعدة بنبقى خايفين إن الواحد لما بيبدأ ربنا يكرمه بيبقى الناس مستنية أكتر، بنبقى قلقانين دائما وحرصين إننا نطلع أقصى حاجة عندنا».

طقومة مربوحة

وكانت تألقت «مربوحة» بالعديد من الطقومة خلال الموسم السادس من مسلسل «الكبير أوي»، والتي نالت تفاعل كبير من الجمهور، إذ ارتدت ليلة الفرح، عدة قطع كانت محل سخرية من زوجها، حيث ظهرت بـ5 إطلالات مختلفة، كانت الأولى «المرأة الكهربائية المثيرة»، أما الإطلالة الثانية، فكانت شخصية الممرضة، فبعد اعتراض «الكبير» على الإطلالة الأولى، ارتدت ملابس ممرضة بلون وردي ووضعت في يدها «كانولا» متصلة بمحلول.

وكان الطقم التي حاولت مربوحة لفت نظر الكبير لها، كان «التايجر»، وهو عبارة عن ماسك لعروسة نمر.

الأخطبوط

الأخطبوط كان ضمن أحداث الحلقة الـ17 إذ كان اعتقد الكبير، أنه تم مهاجمتمها من قبل «أخطبوط»، لكنها تخبره أن هذه الملابس إحدى محاولات الإغراء، والذي قابل أسلوبها ومظهرها بالسخرية.

المهرج

وكانت ارتدت مربوحة، في الحلقة 21، طقم «المهرج» وكان رد فعل «الكبير» كوميديًا في محاولة منه لإقناعها بأن ما ترتديه لا يمت بصلة للإغراء.