فطار 9 رمضان.. مكرونة بشاميل وتشيكن ستربس والحلو مهلبية بالقهوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع العديد من ربات المنازل اليوم في حيرة اختيار قائمة فطار 9 رمضان، فتشهد طاولات الطعام الأساسية بالأيام الأولى من الشهر الفضيل، أصنافا متعددة من المحاشي والطواجن واللحوم المختلفة والشهية، ومع انتهاء الأسبوع الأول، وبداية أسبوع جديد تبدأ ربات المنازل بالبحث عن أصناف جديدة وسريعة تناسب طاولة الإفطار.

فطار 9 رمضان.. مكرونة بشاميل وستربس والحلو مهلبية بالقهوة

ويقدم «هُن» لربات المنازل، قائمة فطار 9 رمضان، يمكنك تحضيرها اليوم على طاولتك، وهي مكرونة بشاميل مع قطع دجاج ستربس، فضلًا عن مهلبية القوة للتحلية.

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

½ كيلوجرام مكرونة مقصوصة.

3 ملاعقة كبيرة دقيق.

لتر حليب.

ملعقة كبيرة سمن أو زبد.

¼ كيلوجرام عصاج اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور مشكل.

طريقة بشاميل سهلة بالخلاط

أذيبي السمن جيدًا على النار.

ضيفي الدقيق للسمن، ويقلب لمدة 2-3 دقائق، ثم ضيفي الحليب تدريجيًّا مع التقليب المستمر حتى يتماسك قوام الخليط.

في الخطوة التالية، ضيفي الجبن وقلبي جيدًا، ثم ارفعي الإناء عن النار، ويمكن خلطه فيما بعد في الخلاط كي صبح القوام كريمي.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

اسلقي المكرونة في الماء المغلي بالطريقة المعهودة، ثم ترفع من على النار، وصفيها جيدًا.

ضعي نصف كمية المكرونة المسلوقة، في صينية، ثم افردي اللحم العصاج ثم جزء من البشاميل.

توضع باقي كمية المكرونة، وتغطى بباقي البشاميل.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتدخل الصينية لمدة 30 دقيقة.

تشيكن ستربس

حضري تشيكن ستربس، كطبق رئيسي أيضًا بجانب المكرونة، على النحو التالي:

مكونات تشيكن ستربس

- زبادي

- مايونيز

- كاتشب

- ثوم

- ليمون

- خل

- ملح

- بهارات

- ماء بصل

- قطع فراخ

- دقيق

- زيت

طريقة عمل تشيكن ستربس

اضربي الزبادي مع المايونيز والكاتشب والثوم والليمون والخل والملح والبهارات وماء البصل وامزجيهم جيدًا بالمضرب اليدوي.

تبلي صدور الفراخ بالخليط السابق، واتركيه من ساعتين إلى ثلاثة.

اغمري قطع الفراخ واحدة تلو الأخرى بعد التتبيلة، في الدقيق الأبيض، ثم الماء المثلج، ثم في الدقيق مرة أخرى.

حمري الدجاج في زيت غزير حتى يصبح باللون الذهبي.

المهلبية بالقهوة

يمكنك تحضير المهلبية بالقهوة كوصفة ومذاق جديد ومختلف لحلى المهلبية المعروفة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك».

مقادير المهلبية بالقهوة

لبن.

قهوة سريعة الذوبان.

سكر.

نصف كوب نشا.

شيكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير المهلبية بالقهوة

اخلطي اللبن البارد مع القهوة سريعة الذوبان، ثم ارفعيهم على النار.

ضيفي السكر والنشا على الخليط وقلبي حتى الغليان.

وضع الخليط في كاسات، ثم ضيفي الشيكولاتة المبشورة على الوجه.