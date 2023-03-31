طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر.. «وصفة شهية لسحور رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الطعمية من أكثر الأنواع التي تحجز مقعد دائم الحضور على مائدة السحور في شهر رمضان الكريم، كما أنها من الأطعمة الأساسية خارج الشهر الكريم للإفطار كل صباح، وتبحث الأمهات وربات المنازل على طرق مختلفة لإعدادها في المنزل، ولعل من بينها طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر، التي تعتبر من ابتكار المصريين والشيفات خاصة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتميز بمذاقها الطيب والشهي وتتفنن الأمهات في إعدادها للأطفال على السحور.

طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر

ويقدم «هُن» طريقة عمل الطعمية بالفول الأخضر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم وصفات سهلة وعلى قد الإيد في متناول الجميع، خاصة في شهر رمضان الكريم.

مقادير عمل الطعمية بالفول الأخضر

3 حبات من البصل الأبيض

2 أاس من الكوب الأخضر

لفة من الكزبرة الخضراء

ملعقة كمون

ملعقة كزبرة

ملعقة ملح

ملعقة بيكنج باودر

لفة من البقدونس الطازج

4 فصوص ثوم مهروس

6 أكواب زيت للقلي.

خطوات عمل الطعمية بالفول الأخضر

- الخطوة الأولى: نقع الفول داخل الماء لمدة ليلة كاملة، مع فرم البصل جيدًا في المفرمة حتى يصبح ناعمًا.

- الخطوة الثانية: وضع البصل المفروم في الخلاط الكهربائي مع الفول الأخضر والبقدونس والكزبرة والثوم، ويتم ضربهم على سرعة متوسطة لعدة ثوانِ حتى يتم خلطها مع بعضهم البعض.

- الخطوة الثالثة: وضع البهارات المختلفة على الخليط، من الملح والكمون والكزبرة والبيكنج باودر على الخليط.

- الخطوة الرابعة: وضع الزيت في طاسة وتسخينه على النار حتى يقدح.

- الخطوة الخامسة: تشكيل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

- الخطوة السادسة: وضع الفول في الزيت الساخن لمدة 3 دقائق، وتقليبها على الجانبين.

- الخطوة السابعة: رفع الطعمية من الزيت ووضعها على ورق ناشف للتخلص منه.