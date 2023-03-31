طريقة عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز.. خطوات بسيطة لمذاق لذيذ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز، واحدة من أشهر وأسرع وأقدم الطرق في تحضير الكنافة خاصة في شهر رمضان المبارك، إذ إنها طريقة سلسة وسريعة لا تحتاج لفُرن البوتاجاز، فيمكنك تحضيرها بشكل سريع، وبحشوات مختلفة، أو حتى بالشكل التقليدي المتعارف عليه وتسويتها على النار، دون مجهود أو تكلفة أو عناء.

طريقة عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز

نصف كيلو كنافة مفتتة.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب سمنة مذابة.

زبيب.

جوز هند.

فول سوداني مجروش.

شربات.

طريقة عمل الكنافة البلدي على البوتاجاز

في البداية أذيبي السمنة على النار.

ضعي الكنافة، بعد تفتيتها في بولة عميقة، ثم ضيفي إليها السمنة المذابة، وضعي عليهم السكر البودرة امزجيهم جيدًا حتى تتأكدي من أن الكمافة تشربت السكر والسمنة.

في الخطوة التالية، احضري صينية وادهنيها بالسمنة، ثم ضيفي إليها نصف كمية الكنافة في الصينية وقومي بالضغط عليها جيداً.

وزعي جوز الهند والزبيب والمكسرات أو السوداني، ثم ضعي المتبقي من الكنافة، واضغي جيدًا.

ارفعي الصينية على النار، ثم قومي بتغطيتها، مه تحريك الصينية على النار حتى تستوي من جميع الجهات.

نقلب صينية الكنافة على صينية أو طبق كبير ثم نضع الكنافة مره أخرى على النار وحركيها حتى تمام النضج.

اسقيها بالشربات البارد وقدميها.