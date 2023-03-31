قبل ساعات من تطبيقها.. احسبي قيمة مرتبك الجديد بعد الزيادة واعرفي «هتقبضي كام بكرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد عد كبير من العاملين والعاملات بالدولة نبأ سارا خلال الساعات القليلة القادمة، إذ يبدأ صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة، وهي واحدة من سبل الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لرعاية المواطنين، والتي يحصلون عليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التوجيهات والقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمًا فيها المواطن أولًا وأخيرًا.

تفاصيل المرتبات والزيادة الجديدة

بشرى سارة تنتظر العاملات والموظفات عقب زيادة أجورهن، والتي من شأنها تغيير ميزانية الشهر المُقبل وما تبقى من أيام رمضان، إذ تحاول ربات المنازل دومًا التوازن بين المرتب وحاجة المنزل، وتعد الزيادة الأخيرة مؤشرا جديدا لتعديل ميزانية المنزل.

وتستعرض «هُن» فيما يلي جدول الأجور الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الشهر المقبل، وهي كالتالي:

- للعاملين في الجهاز الإداري للدولة رفع الأجور، لـ3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه حاليًا.

- الدرجة الثاثة النوعية 5 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملو درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملو درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريًا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

- صرف 3500 جنيه مرتب موظفي الدرجة السادسة، بدلًا من 3000 جنيه، في جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

كيف تتغير خطة ميزانيتك مع الزيادة الجديدة؟

وقدمت شيماء فوزي، المتخصصة في إدارة الأعمال والموارد البشرية، خلال حديثها لـ«هُن»، 10 نصائح لربات المنازل لتنظيم ميزانية شهر رمضان، بما يتوافق مع الزيادة الجديدة.

1- شراء مستلزمات المطبخ الأكثر وفرة، وذلك من خلال الاعتماد على العروض الترويجية، والأماكن الأقل سعرًا التي توفرها الدولة المصرية.

2- تحديد العزومات خلال الشهر الفضيل، وعدم الإكثار في عدد المدعوين، أو اللجوء لـ«الديش بارتي».

3- عدم الاعتماد على اللحوم يوميًا، وذلك لتحقيق التنوع والتوازن الغذائي.

4- عدم تكرار أصناف متشابهة على طاولة الطعام، والاكتفاء بنوع واحد بكمية كافية ومُشبعة.

5- استبدال البروتين الحيواني ببروتينات نباتية على طاولة طعامك.

6- تعلم مهارات جديدة في الطهي وخاصة الحلويات للابتعاد عن الشراء من الخارج.

7- حاولي تطبيق تجربة نظام صحن الطعام الواحد للفرد، بشرط أن يحتوي على كمية مناسبة من كل صنف.

8- حاولي شراء مستلزمات كعك العيد في تخفيضات الأيام الأولى من رمضان، لتنفيذه وإعداده في المنزل.

9- الاعتماد على السلع التموينية بشكل كامل، ومن ثم شراء باقي السلع من المنافذ التي توفرها الدولة، مع متابعة ما تزفه وزارة التضامن للمواطنين.

10- حاولي استخرج المبالغ الثابتة مثل الإيجارات، وسعر فواتير الكهرباء والغاز جانبًا.