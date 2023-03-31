لماذا عليك المواظبة على الكركديه طوال رمضان؟.. فوائد لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد المشروبات المثلجة والشهية التي يتناولها الصائمون عند وقت الإفطار في شهر رمضان، إذ أنها تساعد في شعور الجسم بالترطيب، وبالتالي التخلص من العطش، إلى جانب منح الجسم الطاقة اللازمة له، بعد صيام لساعات طويلة.

ويأتي الكركديه على رأس تلك المشروبات الرمضانية، لسهولة تحضيره داخل المنزل، إلى جانب احتوائه على العديد من القيم الصحية والغذائية، وهو ما كشفت عنه خبيرة التغذية كريس نصراني، في تصريحات تليفزيونية.

فوائد تناول الكركديه عند الإفطار في رمضان

خلال تصريحاتها نصحت خبيرة التغذية كريس نصراني، بتناول مشروب الكركديه البارد في وقت الحصول على وجبة الإفطار في رمضان، وذلك لغناه بالعديد من الفوائد السحرية، التي يحتاجها جسم الإنسان بعد الصيام لساعات طويلة عن الطعام والشراب.

وتتمثل تلك الفوائد في:

- يعد الكركديه نوعًا من السوائل الصحية التي تساعد على ترطيب الجسم، وتخفيف الشعور بالعطش.

- لا يسبب الكركديه زيادة الوزن في حال عدم إضافة السكر له، ما يعني أنه صحيًا.

- غني بالفيتامينات والمعادن والعديد من مضادات الأكسدة التي تعطيه اللون الأحمر المميز.

- يعتبر الكركديه صحي لمعالجة مشاكل البشرة.

- مفيد لصحة القلب.

- يساهم في خفض الضغط لمرضى ضغط الدم المرتفع.

- يحسن من عملية الهضم بشكل فعال.

أهمية الكركديه للحامل

كما يعد الكركديه من المشروبات المفيدة للمرأة الحامل في رمضان، حيث أنه يساعد على تقليل فرص تناول الأدوية، التي تؤثر على صحة الجنين داخلها، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للأم، لحمايتها من الإصابة بالأمراض، كما أن يساعدها على الحد من الشعور بتقلصات الرحم.