استشاري تغذية توضح مخاطر تناول العرقسوس على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول شهر رمضان، يحب الكثير من الأشخاص، خاصة السيدات، تناول مشروبات في أثناء وجبة الإفطار، ويأتي الـ«عرقسوس» على رأس أشهر قوائم المشروبات في رمضان، ولكن لا تعرف الكثير من السيدات الأضرار التي يمكن أن تسببها لهن.

يجد البعض أنه مجرد مشروب، يستمتع بتناوله في رمضان، إلا أن الكثير من الأطباء، حذروا من تناوله لبعض الأشخاص ممن يعانون من بعض المشكلات الصحية، وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، أهم المخاطر التي يمكن أن يسببها العرقسوس للصحة بشكل عام، ومن هم الفئة من المرضى، الذين من الخطر عليهم تناوله.

هل العرقسوس مشروب مفيد للصحة؟

في هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن مشروب الـ«عرقسوس»، من المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، ويساعد في علاج قرحة المعدة، لكن رغم الفوائد التي يملكها، إلا أنه من غير المفضل تناول كميات كبيرة منه في اليوم الواحد.

مجموعة من المرضى يحظر عليهم تناول العرقسوس

أضافت الدكتور نهلة، أن العرقسوس، يحظر على بعض الفئات من الناس، أن تتناوله على الإطلاق، ومن هذه الفئات ما يلي:

مرضى الضغط المرتفع، أمراض القلب، والأوعية الدموية، إذ تتسبب مادة الـ«Carbenoxolene»، التى يحتوي عليها العرقسوس، في احتباس السوائل وأملاح الصوديوم بالجسم، ما يؤدى إلى ارتفاع بضغط الدم أو ضعف في قوة عضلة القلب، كذلك تتعارض هذه المادة مع تأثير الكثير من أدوية الضغط المشهورة، وتعظم من آثارها الجانبية، كفقدان أملاح البوتاسيوم من الجسم.

ونشرت وزراة الصحة مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع التواصل الااجتماعي «فيسبوك»، تحذر في مرضى الكلى، والضغط، والقلب من شرب العرقسوس، نظرًا لخطورته الكبيرة على صحتهم.