على طريقة مهرة وجابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.. فتيات يتنازلن عن الذهب مقابل الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طريقة استثنائية في التقدم للزواج، والتعبير عن الحب تقدم بها جابر الكومندا، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، في مسلسل «ضرب نار»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، إذ أظهر شجاعة الرجل الصعيدي في التعبير عن مشاعره أمام الجميع، وتقدم للزواج من حبيبته «مُهرة»، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الشارع وأمام الكثير من الحضور.

جابر يتقدم للزاوج من مُهرة

«مابعرفش أتكلم كتير لكن بعمل اللي ربنا يقدرني عليه، ترضي تتجوزيني يا بنت الناس».. عبارة بدأ من خلالها جابر الكومندا، عرض طلب الزواج من «مُهرة»، أثناء حضور حفل زفاف في الشارع، ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأضاف: «ما عرفش الدنيا عندك ايه، لكن اللي أعرفه إني مليش في اللفلفة، خابرة الصعايدة ملهومش غير في الدوغري، وأنا جايلك يا بنت الناس دوغري»، لترد عليه قائلةً: «وأنا بحب الدوغري والراجل اللي ليه كلمة، اللي عينيها مليانة ميغويهاش الألوان».

خطوبة بدبلة فضة

قّدم جابر الكومندا، دبلة من الفضة لـ«مُهرة»، التي ارتضت بها ورفضت الشبكة من الذهب، ورغم تقدم «زيدان» لطلبها بالزواج، وعرض عليها الكثير من المغريات وشبكة من الألماظ، إلا إنها رفضت عرضه، قائلةً: «بس أنا مش موافقة، أنا مخطوبة وبدبلة فضة زي ما أنت شايف».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، رأي فتيات في موقف ياسمين عبدالعزيز والبطلة في العمل، وهل يمكن التغاضي والتنازل عن الشبكة من الذهب واستبدالها بالفضة.

اللي بيحب مبيهتمش بالماديات

الشابة العشرينية نهى مجدي، ابنة محافظة المنوفية، أيدت رد فعل «مُهرة»، خلال العمل الدرامي، وموافقتها على الزواج بدبلة فضة، قائلةً: «اللي بيحب بيشتري ومبيهموش بالماديات، هي أساسية لكن لو نقدر نتخلى عن أي حاجة نعمل كدا، أنا عن نفسي تخليت عن حاجات كتير في العفش وفي الشبكة، واتخطبت واتجوزت بدبلة ومحبس».

بنت الأصول بتستحمل

«مهرة حال بنات كتير وبتعبر عننا، أنا أتخطبت بدهب صيني علشان أمشي الدنيا، ولما اتجوزنا والماديات بقت مع جوزي حلوة جابلي أحلى ذهب»، عبارة تحدثت بها الشابة الثلاثينية روان منصور، قائلةً: «بنت الأصول اللي شارية بتستحمل ظروفه ومبتقللش منه قدام الناس، وبترضا بقليلها ومع بعض هيكبروا ويكملوا حياتهم للأحسن».