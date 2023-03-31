القاهرة - سمر حسين - يقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل حلويات رمضان بمكونات بسيطة، إذ تعد الحلويات الرمضانية، واحدة من أكثر الطرق التي تفضل السيدات تحضيرها على الطاولة الرئيسية بعد وجبة الإفطار الأساسية، كطقس متعارف عليه طيلة الشهر الفضيل بين الشعوب العربية، لذا إليكِ عدة وصفات لتحضير حلويات رمضان بمكونات بسيطة، دون تكلفة أو عناء أو حتى مجهود.

طريقة عمل حلويات رمضان بمكونات بسيطة

البسبوسة بالزبادي

إليكِ طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البسبوسة بالزبادي

كوب من الدقيق

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة

كوب من الزبادي

نصف كوب من سكر الشربات

لتزيين الوجه:

فول سوداني

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

في البداية، اخلطي السميد مع كلًا من السمنة والزبادي والدقيق والسكر والبيكنج باودر.

احضري صينية مدهونة جيدا بالسمنة، وضعي الخليط بداخلها، ورصي على الوجه الفول السوداني.

ضعي البسبوسة داخل الفرن حتى تنضج تماما، ثم اسقيها بالشربات البارد.

الزلابية بالشربات

إليكِ طريقة عمل الزلابية في البيت زي المحلات، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»

مقادير الزلابية بالشربات

- كوب من الدقيق.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

- ربع كوب من الماء الدافئ.

- نصف ملعقة كبيرة من النشا.

- نصف ملعقة من البيكنج باودر.

- زيت للقلي.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الزلابية بالشربات

في وعاء عميق، ضعي جميع المكونات السابقة، ثم ضيفي الماء الدافئ تدريجيا، للحصول على العجينة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ، حتى تتخمر.

وضع الزيت داخل مقلاة التحمير.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، باستخدام يديك المغمورة في الزيت.

اقلي الزلابية في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي.

ضعي الزلابية داخل مصفاة لنحو 10 دقائق حتى تبرد.

ضعي الزلابية مباشرة في الشربات البارد.