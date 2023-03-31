طريقة عمل مشروبات الكافيهات الباردة والساخنة.. زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يفضل الكثير من الأشخاص الذهاب للكافيهات من أجل تناول المشروبات المختلفة، نظرا لمذاقها الحلو والشهي، رغم ارتفاع أسعارها، ونتيجة لذلك نقدم أفضل طريقة عمل مشروبات الكافيهات الساخنة والباردة، ويمكن تحضيرها في المنزل.

من بين مشروبات الكافيهات الساخنة والباردة التي يمكن تحضيرها في المنزل مشروب «الموهيتو»، الذي يعد من المشروبات الباردة والمفضلة خاصة في فصل الصيف، ويتكون من الليمون كمكون أساسي، نييف إليها المشروب الغازي، ونضيف إليها النعناع والنكهات التي يرغب الأشخاص بها، مثل الفراولة أو التوت الأزرق أو الرمان، وغيرها من النكهات التي تفضلينها.

مشروب الفرابتشينو يعد مشروبات الكافيهات الباردة، وهو من ألذ أنواع القهوه الباردة، ويمكن تحضيرة في الخطوات التالية:

- ضعي كمية مناسبة من البن في ماء ساخن داخل وعاء متوسط الحجم.

- ثم أحضري ماكينة القهوة اليدوية للخلط جيدا.

- ضعي الخليط في الثلاجة حتى يبرد.

- بعد مرور ساعة اخلطي مزيج القهوة مع اللبن الطازج والسكر حسب الرغبة.

- ضعي الخليط في كوب التقديم.

- زيني الخليط بالكريم شانتيه مع صوص الشكولاته المفضل.

ومن مشروبات الكافيهات الساخنة «الهوت شوكلت» وهو مزيج من مسحوق الكاكاو ورقائق الشوكولاتة ويمكن تحضيره كالتالي:

2 كوب حليب

1 كوب شوكولاته

ميني مارشميلو حسب الرغبة

عيدان قرفة

الإسبريسو من مشروبات الكافيهات الساخنة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وهي قهوة عادية تطلبها في المقهى، وتقدم في فنجان صغير بطعم أسود حاد الطعم، وغالبًا ما تكون أكثر سمكًا من المشروبات الأخرى، وتحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ورغوة على وجهها نتيجة ماكينة الضغط، وعادة ما تكون هي الذوق الذي يفضله عشاق القهوة ويفضل عدم تحليتها بالسكر للاستمتاع بالإسبريسو النقي.