سحور 9 رمضان تعرفي على طريقة تحضير فطيرة الكيري والبسطرمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في سحور الـ9 من شهر رمضان، إليكِ طريقة تحضير فطيرة الكيري والبسطرمة، فهي واحدة من المخبوزات الشهية التي يحبها العديد من الأشخاص، فضلًا عن مذاقها المميز وسرعة تحضيرها، إذ تعد وجبة متكاملة على السحور، مكونة من فطيرة مخبوزة غنية بحشو الجبنة الكيري وقطع البسطرمة.

سحور 9 رمضان.. طريقة عمل فطيرة الكيري والبسطرمة

ويقدم «هن» لربات المنازل، طريقة عمل فطيرة بالبسطرمة، لسحور 9 رمضان، بخطوات سهلة وسريعة مثل المحلات تماما، ودون تكلفة عالية، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير فطيرة الكيري والبسطرمة

دقيق.

ماء.

ملح.

زيت.

حشو الفطيرة

بسطرمة.

زيتون.

بصل.

فلفل ألوان.

جبنة كيري.

بيض.

طريقة تحضير فطيرة الكيري والبسطرمة

في وعاء عميق، اخلطي مكونات العجين من الدقيق والماء والزيت والملح سويًا، حتى تصبح العجينة لينة.

بعد مزج المكونات، شكلي العجينة على هيئة اسطوانات ثم تقطع إلى قطع متساوية.

في الخطوة التالية، تكور قطع العجيبن بيديك المبللة بالزيت، ثم تترك العجين في صينية لترتاح قليلا.

افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت حتى تكون رقيقة وواسعة ثم تطبق على شكل مربع.

حضري الحشو جانبًا، من مزيج البيض، والكيري والزيتون والفلفل والبسطرمة سويًا.

ضعي مزيج الحشو الحشو داخل العجين، ثم تنقل القطع إلى لصينية مدهونة بالزيت.

تدخل فطيرة الكيري والبسطرمة إلى الفرن وتترك حتى تنضج، وقدميها في سحور اليوم.