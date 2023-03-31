القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يأمل ملايين من الشعوب الإسلامية في استجابة الدعاء، وعدم رده إذ يُجاهد الكثير في تقديم الأعمال الصالحة، وإقامة الفروض، وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وزيادة الدعاء خاصة خلال شهر رمضان المبارك إذ يتضاعف الأجر والثواب.

وعلى الرغم من أن التقرب إلى الله في كل الأوقات، إلا أن يتسارع الكثير في الدعاء بشهر رمضان المبارك، خاصة بالأوقات ما قبل رفع آذان الفجر.

دعاء الفجر في رمضان.. أوصى به الرسول لعلاج الأرق وقلة النوم

ويعاني العديد من الأشخاص من الأرق وقلة النوم ليلاً، ربما بسبب مشكلات نفسية أو صحية، أو الإنغماس في التفكير، وحتى نوبات الاكتئاب.

ويقدم لكم «هُن»، من خلال السطور التالية، صيغة دعاء لعلاج الأرق وقلة النوم، أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلًا عن دار الإفتاء المصرية، إذ نشرت صيغة الدعاء عبر البوابة الإليكترونية لعلاج الأرق والسهر وامتناع النوم ليلًا.

دعاء الفجر في رمضان.. أوصى به الرسول لعلاج الأرق وقلة النوم

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، إنه وفقًا لما ورد في السنة النبوية لعلاج الأرق والسهر، وامتناع النوم ليلًا وما يعين على زواله؛ فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الأَرَقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» أخرجه الترمذي في سننه.