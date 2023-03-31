بشرى سارة تنتظر 23 مليون أسرة السبت المقبل.. هل أنت منهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر 23 مليون أسرة، بشرى سارة يوم السبت المقبل، فخلال الساعات القليلة المقبلة تستقبل ملايين الأسر أنباءً سارة وخاصة ربات المنازل التي من المقرر أن يستقبلن الكثير من السلع الاستهلاكية والغذائية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي شهريًا.

بشرى سارة تنتظر 23 مليون أسرة السبت المقبل.. ما هي؟

وتنتظر 23 مليون أسرة السبت المقبل، صرف مقررات شهر أبريل من السلع التموينية، والمتمثلة في دعم نقدي مشروط تحدده الحكومة بوزارة التموين، وذلك بمبلغ ثابت يتم الحصول عليه في صورة سلع استهلاكية.

كما أنه من المقرر أن تصرف مع السلع الاستهلاكية، عدد من أرغفة الخبز البلدي، بحصة 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيدا على البطاقة، بواقع 150 رغيفا في الشهر، فضلًا عن 50 شهريا حتى الفرد الرابع المقيد على البطاقة، و25 جنيه بدًء من الفرد الخامس.

من أين تُصرف السلع؟

ومن المقرر أن تُصرف هذه السلع الاستهلاكية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك من الأماكن الآتية:

- المنافذ المعنية

- مشروع جمعيتي

- منافذ التموين.

- المجمعات الاستهلاكية

ما هي حصص الفرد؟

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين على على 2 كيلو من السكر وزجاجة زيت شهريًا و5 أرغفة خبر يوميا.

بينما يحصل كل فردين على 4 كيلو من السكر وزجاجتين من الزيت و2 كيلو من الأرز شهريا، و10 أرغفة خبر يوميا.

وتحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد على 6 كيلو من السكر و3 زجاجات من الزيت و2 كيلو من الأرز شهريا، و15 رغيف خبر يوميا.

وتحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 8 كيلو من السكر و4 زجاجات من الزيت و2 كيلو من الأرز شهريا، و15 رغيف خبر يوميا.