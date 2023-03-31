الامارات | شوربة العدس.. فوائد كثيرة وسعرات منخفضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتل شوربة العدس مكانة على المائدة الرمضانية، فهي من أنواع الحساء الأساسية التي تقدم في مختلف البلدان العربية، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك. ويتميز هذا الطبق بغناه بالفوائد الغذائية، وانخفاض سعراته الحرارية.

تصل السعرات الحرارية في كوب شوربة العدس، الذي يكون وزنه 250 غراماً إلى 175 سعرة حرارية، وقد ترتفع السعرات لتصل إلى 349 سعرة حرارية، عند تغيير المكونات وإضافة أنواع من الخضراوات والزيوت التي ترفع نسبة الدهون في الطبق وبالتالي السعرات.

ويحتوي كل 100 غرام من العدس الصافي على 11 غراماً من الكربوهيدرات، وأربعة غرامات من الألياف، و302 ملليغرام من البوتاسيوم.

ويدخل طبق شوربة العدس ضمن قائمة الأطباق التي يفضلها أصحاب الحميات الغذائية، نظراً إلى انخفاض عدد سعراته الحرارية، ولأنه يقلل من كمية الطعام التي يمكن أن يتناولها المرء بعد تناوله للشوربة. كما تربط الدراسات بين العلاقة العكسية لتناول الشوربة والسمنة، حيث يحد العدس من السمنة.

يحتوي العدس على مركب «البوليفينول»، وهو من المكونات الغذائية المضادة للأكسدة، التي تسهم في تعزيز صحة القلب، إذ تعمل هذه المادة على خفض مستويات ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول والدهون في الدم. تجدر الإشارة إلى أن نسبة مضادات الأكسدة الموجودة في العدس تفوق النسب الموجودة في فول الصويا والحمص والبقوليات.

وبينت الدراسات العلمية أن العدس يعمل على خفض نسبة الإصابة بالأورام السرطانية، خصوصاً سرطان القولون والثدي والكبد وسرطان الغدة الدرقية. كما يعتبر طبق شوربة العدس من الأطباق المهمة لمرضى السكري، إذ يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وحرق الدهون، فضلاً عن تنظيم مؤشر السكر في الدم، وتحسين قابلية هضم النشويات ما يقلل من مضاعفات مرض السكري.

• 302 ملليغرام من البوتاسيوم.



• 100 غرام عدس يحتوي على 11 غرام كربوهيدرات.



• 250 غراماً تحتوي على 175 سعرة حرارية.