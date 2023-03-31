الامارات | «ليالي رمضان».. فعاليات ترفيهية وعروض تراثية في دورته الـ 40

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق فعاليات النسخة الـ40 من معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارقة في الخامس من أبريل القادم، ليقدم 17 يوماً من الأمسيات الرمضانية الممتعة، وتجارب التسوق المذهلة، ويشهد الحدث تخفيضات كبرى وخصومات تصل إلى 75% على نحو 10 آلاف منتج، يقدمها أكثر من 150 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية.

وسيشهد الحدث الذي يأتي ضمن أجندة الدورة الـ33 من «مهرجان رمضان الشارقة»، العديد من الفعاليات والأنشطة اليومية، حيث يمكن لسكان إمارة الشارقة وزوارها التسوق والربح والاستمتاع بالبرامج الثقافية والتراثية المتنوعة والعروض الترفيهية، إلى جانب المشاركة في السحوبات اليومية على العديد من الجوائز القيمة، كما يتيح المعرض الفرصة لزواره للتعرف إلى أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية، حيث سيكون المذاق الفاخر ركناً أساسياً في المعرض، من خلال ردهة المطاعم التي ستضم أكشاكاً للمأكولات الشعبية من مختلف دول العالم.

وأكد مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، سلطان شطاف أن فعاليات «معرض ليالي رمضان» ستكون حافلة هذا العام بمجموعة غنية ومتنوعة من الأنشطة التي يهدف من خلالها المركز إلى توفير أجواء من المتعة والسعادة لأفراد المجتمع، وتلبي مختلف حاجاتهم، والتي تشمل التسوق بأسعار تنافسية لأفضل المنتجات المحلية والعالمية، وعروضاً ترفيهية تستهدف زوار الحدث من الأسر والأطفال، وأجنحة خاصة للمأكولات الشعبية والعربية والعالمية، ما سيشكل عنصر جذب فريد من نوعه، ويعزز مكانة المعرض كإحدى الوجهات المفضلة لكل أفراد الأسرة والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال أيام الشهر الفضيل. يتميز المعرض الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 1 ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 3 مساءً حتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالعروض الترويجية والتخفيضات الجاذبة على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.