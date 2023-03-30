أبراج تتشابه صفاتها مع شخصية «صفصف» في جعفر العمدة.. اعرف أنت منهم أم لا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل عدد كبير من الجماهير مع الفنانة هالة صدقي التي تقوم بتجسيد دور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه نظرا لصفاتها وطريقة حديثها مع زوجات ابنها «جعفر» الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان.

أبراج تتوافق مع شخصية والدة جعفر العمدة

لا يخلو أي مشهد من مشاهد المسلسل دون ظهور الحاجة «صفصف» التي تتعامل مع زوجات ابنها «جعفر» بطريقة مختلفة خاصة الزوجة الرابعة التي عبرت عن عدم حبها لها وأنها لا تثق فيها ونتيجة لذلك يقدم موقع «هن» الأبراج الفلكية التي تتوافق شخصيتها مع صفات الحاجة «صفصف» لمعرفة هل أنت منهم أم لا؟، وهي كالتالي:

جاءت من ضمن الأبراج التي تتوافق شخصيتها مع صفات الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة هو برج «الحوت»، الذي تتميز شخصية أصحابه بالهدوء والحب مثل الحاجة صفصف ولديهم الكثير من الأفكار والمعلومات كما أنهم يصعب عليهم تصديق الآخرين بسهولة وفقا لما نشره موقع «pinkvilla».

«برج الدلو» من ضمن الأبراج التي تتوافق شخصيته مع شخصية «صفصف» حيث يؤمن أصحابه بنظرية المؤامرة مثلما تفعل« صفصف» مع زوجات ابنها «جعفر» يستغرق وقتا طويلا لتطوير مستوى من الراحة والثقة بالناس من حولة، مما يجعلهم منعزلين، فهم لا يعترفون بمشاعرهم بسهولة.

«برج الأسد» من الأبراج التي تتشابه صفاته مع صفات الفناة هالة صدقي في المسلسل لأنه يميل للشك وخاصة إذا قدم الثقة لشخص ولم يكن على قد الثقة وذلك مثلما فعلته «صفصف» مع زوجة جعفر الرابعة التي تجسد دورها الفنانة «زينة» عندما أخبرتها أنها لم تثق بها ولم تحبها.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، منة فضالي، ومنذر ريحانة، ومي كساب، وهالة صدقي، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، طارق النهري، عصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي