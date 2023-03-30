نصائح لتجنب التقلبات الجوية بعد تحذير الأرصاد.. تناولوا المشروبات الساخنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقلبات جوية شديده في حالة الطقس، شهدتها البلاد على مدار الـ7 أيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وذلك نتيجة تأثر البلاد من امتداد منخفض جوي البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي على سطح الأرض، بالإضافة عن وجود كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، الأمر الذي جعل القلق يسيطر على الكثير من الأمهات نظرا لذهاب أطفالهم إلى المدارس في الصباح الباكر.

نصائح لتجنب تقلبات الجو

يقدم موقع «هن» عدة نصائح يجب على الأمهات اتباعها من أجل تجنب تقلبات الجو التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية وذلك وفقا للدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«هن»، إذ يجب على الأمهات تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال فترة التقلبات الجوية والعواصف الترابية وأيضا إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح، ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

التقلبات الجوية

ونصح «بدران» بضرورة تناول المشروبات الساخنة في الطقس البارد مثل الينسون وورق الجوافة، لأنها من عناصر التدفئة الآمنة وتعمل على رفع المناعة والوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، وتفيد في التخلص من الإفرازات التنفسية، واحتقان الأنف والجيوب الأنفية وتناول الزعتر، لأنه يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وهو مقشع طبيعي، يعمل كمطهر ويساعد على طرد البلغم.