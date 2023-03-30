طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن.. جربي كنافة الطاسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن، من أكثر الأمور التي تهم السيدات وربات المنازل، وخاصة العاملات منهن والأمهات لتحضير أشهى الحلويات الرمضانية على طاولة الإفطار ولكن دون استخدام الفرن، إذ يمكن تحضير العديد من الأصناف دون استخدام حرارة الفرن، دون تكلفة أو عناء أو مجهود.

طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن

ومن بين طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن، يمكنك تحضير كنافة الطاسة، سادة أو بالكاسترد على طريقة الشيف مروة مهنى وهي كالتالي:

مكونات كنافة الطاسة

- نصف كيلو من الكنافة.

- كوب وربع من السكر المطحون.

- كوب زبدة أو سمنة حسب الرغبة.

- شربات مجهز للاستخدام على الكنافة.

- «كاسترد للجشو».

- مكسرات مجروشة.

طريقة عمل كنافة الطاسة

ولتتمكني من طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن، من بينها كنافة الطاسة، احضري وعاء عميق متوسط الحجم ضعي فيه السمن على النار ويترك حتى يذوب.

على نار متوسطة، كسري الكنافة، وضعيها في مقلاة، واسكبي عليها السمن المُذاب، وامزجي المكونات جيدًا.

احضري طاسة، ووزعي نصف كمية الكنافة داخلها، ثم اضغطي عليها من جميع الاتجاهات، ثم ضعي الكاسترد، مع المتبقي من كمية الكنافة.

ضعي الطاسة على النار، حتى تنضج من جميع الجهات، ثم اسكبي الشربات والمكسرات.

طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن.. بلح الشام

كما يمكنك التعرف على طريقة عمل حلويات سريعة وغير مكلفة بدون فرن، من بينها بلح الشام، وهي كالتالي:

إليكِ طريقة عمل بلح الشام لتحضيره مقلي في الزيت، وتقديمه في رمضان.

مقادير بلح الشام:

كوبان ماء.

4 بيضات.

2.5 كوب دقيق.

50 جراما من الزبد.

فانيلا.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سميد.

شربات.

فستق مجروش للتزيين.

زيت للقلي.

طريقة عمل بلح الشام

امزجي الزبدة، مع الماء، على النار وقلبيهما سويَا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والنشا والسميد، ثم قلبي المكونات جيدًا.

ضيفي الخليطين سويًا، ثم على النار، حتى يصبح عجين.

ارفعي الخليط من على النار، واتركيه يبرد قليلا.

ضيفي البيض بالتدريج، ثم الفانيليا، وقلبي المكونات جيدًا.

- ضعي العجينة في قمع وشكلي الخليط أصابع في زيت غزير حتى ينضج.

- اسقيه بالشربات، وزينيه بالفستق.

قطايف عصافيري

إليكٍ طريقة عمل قطايف عصافيري، بخطوات سريعة وحشوات مختلفة.

مكونات عمل قطايف عصافيري

نصف كيلو جرام من قطايف متوسطة الحجم العصافيري.

نصف كوب فستق حلبي مجروش

زيت نباتي للقلي

شربات للتحلية (سكر - ليمون - ماء - رشة فانيلا)

نصف كيلو من الشوكولاتة النوتيلا الجاهزة، أو كريمة أو مكسرات للحشو.

طريقة عمل قطايف عصافيري

اخلطي في البداية مقادير الشربات على النار، حتى يتماسك قوامه.

لفي القطايف الجاهزة الصغيرة، على شكل أصابع فارغة، أو على شكل قمع.

اضغطي على أسفل القطايف بعد لفها، حتى تلتصق جيدا.

اقلي القطايف في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي.

ارفعيها من على النار، وانتظري حتى تبرد ثم احشيها حسب الرغبة.

اسقيها بالشربات المحلي، وزينيها بالفستق المجروش.