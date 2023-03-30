إزاي تصبغي شعرك في المنزل؟.. اعملي لونك المفضل بتكلفة قليلة ولمعان أكتر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر الأسود الغامق، أو الأصفر، ألوان مختلفة تعشق النساء صبغ خصلات شعرها بها، إذ تفضل العديد من السيدات، أن يصبغن شعرهن بألوان مختلفة، فاللون الأبيض أو الباهت في خصلات الشعر، يسبب لهن الإزعاج، لذا تذهب بعض السيدات إلى الصالون التجميلي من أجل تغيير اللون، بينما يفضل البعض الآخر، صبغ الشعر في المنزل، كونه أكثر توفيرًا: «اعملي لونك المفضل بتكلفة قليلة ولمعان أكتر».

كما أن الكثير من النساء تشعر بالتردد من خوض تجربة تلوين شعرها بمفردها في المنزل، ويقدم «هن»، تستعرض خلال التقرير التالي، أفضل الطرق وأسهلها لصبغ الشعر في المنزل بأقل الأضرار والتكلفة، ووفقا لما نشره موقع «parenting.firstcry»، إليكِ أسهل الطرق لصبغ الشعر، ومن خلال الخلطات التالية:

وصفة للحصول على شعر بني

اللون البني، من الألوان المفضلة لدى عددا كبيرا من السيدات، وإليكِ أفضل طريقة لصبغ شعركِ بها

- تحضير ملعقة كبيرة من القهوة مع كوب ماء.

- ثم يجب خلط القهوة في الماء وتركها حتى تغلي وتنخفض إلى ثلث الكمية الأصلية.

- وعندما تبرد توضع على الشعر وتترك لمدة 5 دقائق.

- ثم يغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد وشطفه للمرة الأخيرة مع تكرار الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة إيجابية وهى خصلات الشعر البني.

وصفة القرفة للحصول على شعر أحمر

اللون الأحمر، لونا يحسن من الحالة النفسية بشكل كبير لدى السيدات، لذا تحرص معظمهن على صبغة بهذا اللون، وللحصول على شعر أحمر يجب اتباع ما يلي:

- تحضير نصف كوب قرفة مطحونة مع نصف كوب بلسم.

- تحضير وعاء وخلط مسحوق القرفة والبلسم.

- مع مراعاة وضع الخليط على الشعر بالكامل، وتركه لمدة ساعة.

- ثم غسل الشعر بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة كل 15 يومًا، للحصول على درجة اللون المطلوبة.

وصفة للحصول على لون برتقالي

- من المهم وضع جزر مع زيت طبيعي ، وفقا للنوع المفضل لكِ.

- يجب خلط عصير الجزر مع زيت جوز الهند أو أي زيت آخر.

- يوضع المزيج على الشعر مع تغطية الرأس بغطاء دش ثم غسل الشعر بعد ساعة، للحصول على نتيجة إيجابية.