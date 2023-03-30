الامارات | عرض منزل امتلكته إيميلى بلانت للبيع مقابل 6 ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض منزل كان مملوكًا في السابق للنجمة الشهيرة إيميلي بلانت، للبيع مقابل 6 ملايين دولار، ويقع العقار الفاخر، على قمة تل في لوس أنجلوس، وذلك كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقع المنزل فوق طريق مولهولاند الشهير على قرب من المكان الذي عاش فيه نجوم مثل مادونا وجون لينون وبروس ويليس وديمي مور.

العقار الذي تم تجديده، والذى تم بناؤه فى عام 1965، يقع في نهاية طريق مسدود خاص، يضمن الكثير من الخصوصية والهدوء، واشترت الممثلة ايميلي بلانت الحائزة على جائزة جولدن جلوب، وزوجها كراسينسكي، المنزل مقابل 2.57 مليون دولار في عام 2014 قبل بيعه بعد ذلك بعامين مقابل 3.5 مليون دولار.

تبلغ مساحة المنزل المكون من طابق واحد 3657 قدمًا مربعًا ومجهز بأربع غرف نوم وأربعة حمامات، وعلى بعد خطوات قليلة من منطقة المعيشة يوجد مطبخ كبير، الذي يأتي مع خزانات مخصصة، والكثير من المساحات المكتبية والأجهزة عالية المستوى، كما توجد غرفة طعام رسمية مثالية.

كما يحتوى المنزل على مسبح بمياه مالحة يوفر إطلالات خلابة على الجبل والمدينة، تم تجهيز الجناح الرئيسي، الذي يؤدي أيضًا إلى الفناء، بمنطقة جلوس وحمام يشبه "السبا".