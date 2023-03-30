الامارات | «رمضان في دبي» أجواء وذكريات لا تُنسى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تسود فيها أجواء الألفة والمودة وروح العطاء في جميع أنحاء المدينة، في بداية أسبوعها الثاني مجموعة متنوعة من التجارب الاجتماعية والثقافية الفريدة لسكان المدينة وزوارها، الذين يتطلعون إلى صنع ذكريات لا تُنسى وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

وتقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من العروض والتجارب المميزة، بدءاً من التجول في الشوارع المضاءة بالفوانيس، إلى الإفطار في أجواء الخيم الرمضانية التقليدية، والتعرف إلى التقاليد الإماراتية، وتقديم التبرعات الخيرية، وكذلك توفير فرصة لتعزيز اللياقة البدنية والصحة.

مجسمات وأجواء في أنحاء المدينة

يقام عرض «أطياف رمضان في دبي» الرائع بإضاءات بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح الشهر الفضيل على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية، مصحوبة بالفوانيس التي تضيء الطريق في منطقة السيف حتى 22 أبريل، إضافة إلى عرض مبهر بألوان وإضاءات بديعة على جميع جهات مسجد الحباي حتى 10 أبريل الجاري. ويقام العرض في أجواء رمضانية احتفالية في شوارع هذه الأحياء التاريخية، ويمثل فرصة كبيرة لصنع ذكريات جميلة مع العائلة والأصدقاء.

ولا يمكن تفويت العروض الضوئية الرائعة في عين دبي التي تعكس الأجواء الرمضانية، وكذلك في برواز دبي الشهير. ويمكن أيضاً للجميع الاستمتاع بالعرض الترفيهي الرمضاني «تخيل» IMAGINE طيلة شهر رمضان، حيث يقام يومياً في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول.

كما ستضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي احتفالاً بشهر رمضان كل يوم سبت طوال الشهر الكريم، في مكان مختلف في المدينة، وينطلق «مهرجان شارع المأكولات في رمضان» يوم الجمعة 31 مارس، ويستمر حتى التاسع من أبريل في منطقة الشيخ حمدان كولوني بالكرامة.

ويمكن تذوق المأكولات اللذيذة وأطباق رمضان الكلاسيكية يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع في الهواء الطلق في مطعم الحظيرة في باب الشمس، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الموسيقية الرائعة والرقص التراثي وعروض الصقور والجِمال في أجواء عربية ساحرة. ويمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

وإذا كنت تبحث عن مكان لتناول الإفطار مع الأصدقاء والعائلة، فليس هناك مكان أفضل من فعالية «الإفطار في دبي أوبرا»، ويستطيع سكان وزوار دبي عيش تجربة منتجع بولغري الرمضانية، تحت شعار «عجائب الحب»، وتقدم موائد الطعام اللذيذة والعروض الترفيهية الحية لفرق الموسيقى العربية وعازفي القانون.

روح الألفة والعطاء

ينظم مواهب، وهو استوديو فني في دبي لأصحاب الهمم ابتداءً من عمر 18 عاماً فما فوق، معرضاً يضم سبع روائع فنية من مجموعة «التجريد والفن في الحركة» في «زمان أول».

ويمكن عيش تجربة متعة العطاء بالتبرع في صناديق «هتان» بالملابس، والتي تستضيفها مدينة إكسبو دبي. وقد عمل مجموعة من الفنانين الشباب في جميع أنحاء دبي على تزيين هذه الصناديق بلوحات مستوحاة من ثقافة المدينة وتقاليدها.

ويدعو نادي دبي لأصحاب الهمم في القصيص أصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع للاحتفال برمضان معاً.

ويعتبر رمضان وقتاً مثالياً للعائلات لزيارة سوق المرفأ والتسوق، وإنفاق 150 درهماً أو أكثر للدخول في السحب اليومي، إضافة إلى الحصول على فرصة للفوز بإقامة في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي، حتى 25 أبريل، حيث يتم الإعلان عن أربعة فائزين كل أسبوع. ويمكن لزوار سوق المرفأ أيضاً الاستمتاع بالعروض الرمضانية على الأدوات المنزلية والأزياء والعطور والعديد من المنتجات الأخرى.

الترفيه والفعاليات

احتفالاً بالثقافة الإماراتية والتقاليد العربية، يقام مهرجان المرموم التراثي في قرية المرموم التراثية من 6 حتى 18 أبريل. ويقدم المهرجان على مدار نحو أسبوعين أمسيات رائعة مملوءة بالأجواء التراثية، وكثير من العروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، تتضمن سباقات الهجن اليومية، والحفلات الموسيقية الحية، وعروض الرقص التراثية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن والهند وإفريقيا. كما تتوافر كثير من الفرص للتعرف إلى الثقافة المحلية، والحصول على التذكارات المصنوعة يدوياً.