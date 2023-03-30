الامارات | «دبي» و«نور دبي».. رمضان بحُلة جديدة عبر الإذاعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إذاعتا «دبي» و«نور دبي» - التابعتين لمؤسسة دبي للإعلام - دورتهما البرامجية الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتتضمن الدورة تشكيلة متنوّعة من البرامج الجديدة التي تبث للمرة الأولى، إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي نالت متابعة ونجاحاً جماهيرياً كبيراً، إضافة إلى مجموعة فواصل وابتهالات دينية خاصة بالشهر الفضيل.

تتويج نجاحات

ولفت مدير الإذاعات في مؤسسة دبي للإعلام، محسن حسن، إلى أن الدورة البرامجية الجديدة تأتي تتويجاً للنجاحات التي حققتها إذاعتا «دبي» و«نور دبي» طوال الفترة الماضية. وقال: «تعودت إذاعات مؤسسة دبي للإعلام، خلال الشهر الكريم، أن تطل على الجمهور بحُلة جديدة وبرامج نوعية، قادرة على لفت انتباه المستمعين». وأضاف: «حرصت (دبي للإعلام) هذا العام على تقديم تشكيلة من البرامج الاجتماعية والتراثية والدينية، التي تحمل بين طياتها الكثير من المعلومات والفوائد، لتؤكد المؤسسة من خلالها على أهمية الدور الذي تلعبه على الساحة، وسعيها الدائم لرفع مستوى وعي الجمهور، وتوسيع دائرة معارفهم»، منوّهاً إلى أن الدورة البرامجية الجديدة ستكون مفاجأة جميلة للجمهور».

تحويل الأفكار

باقة متنوّعة من البرامج ستقدمها «إذاعة دبي» طوال أيام الشهر الكريم، حيث تتضمن برنامج «مفتش فصيح»، الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً، ويضيء فيه على طريقة تعاملنا مع مفردات اللغة العربية وتراكيبها، وفي الوقت نفسه، يوضح فيه الطرق المُثلى للتعبير واللفظ واستخدام المفردات والتراكيب اللغوية، كما يتولى أيوب يوسف أيضاً تقديم برنامجه في نهاية الاسبوع «خمسة X خمسة»، وفيه يستقبل المشاركين للإجابة عن خمسة أسئلة، مدة كل سؤال خمس ثوان فقط. فيما يقدم الإعلامي والكاتب ياسر حارب يومياً برنامجه «قصة فكرة»، ويتناول فيه كيف يمكن للإنسان تحويل أفكاره إلى أفعال وأعمال خلاقة.

أما الإعلامي يوسف الحمادي، فيقدم طوال أيام الشهر الكريم برنامج «الناس للناس»، تحت رعاية «جميعة تراحم الخيرية» في تمام الساعة 2:00 مساءً، بهدف مد يد العون للمرضى المحتاجين ممن يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، فيما تقدم سلامة السويدي ومحمد عويسي برنامج «الرقم الرابح».

ويعود الإعلامي إبراهيم استادي مجدداً إلى تقديم موسم جديد من برنامجه «أول مرة»، ويستضيف فيه نخبة من نجوم الثقافة والفن والرياضة، ويستعرض خلاله التجارب الأولى والخبرات الحياتية التي خاضها الضيوف للمرة الأولى في حياتهم ومسيرتهم المهنية، ويبث البرنامج طوال أيام الشهر الكريم بدءاً من الساعة 6:00 مساءً، ويليه في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر أثير إذاعتي «دبي» و«نور دبي» الموسم الثاني من البرنامج الأسري «إن أمكن»، وفيه يقدم الأستاذ أحمد عبدالكريم مجموعة نصائح بسيطة لكل أفراد الأسرة.

حروف وكلمات

تضم الدورة البرامجية أيضاً «بودكاست المذيع»، من تقديم مجموعة من مذيعي مؤسسة دبي للإعلام، ويستضيف البرنامج الذي يبث في تمام الساعة التاسعة مساءً مجموعة من الشخصيات التي تعمل في مجالات متنوّعة.

وعبر برنامج «بالحرف الواحد» تطل مهرة عبدالل،ه ومعها ماجد الجناحي، على أثير الإذاعة من الإثنين إلى الجمعة في تمام الـ10 ليلاً، ليقدما مجموعة من الأسئلة التي تكون إجاباتها عن طريق الحروف أو الكلمات، لتتواصل ذات الفقرة عبر برنامج «أنت وحظك»، الذي تقدمه فاطمة عبدالرحمن وسيف عبدالله.

• «مفتش فصيح» لأيوب يوسف، يضيء فيه على طريقة تعاملنا مع مفردات اللغة العربية وتراكيبها.



• «قصة فكرة» لياسر حارب، يتناول فيه كيف يمكن للإنسان تحويل أفكاره إلى أفعال وأعمال خلاقة.

«نور دبي».. برامج متنوّعة

تطل إذاعة «نور دبي» طوال الشهر الكريم بباقة منوّعة من البرامج، من بينها «البث المباشر»، الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي، وكذلك البرنامج الثقافي «سيرة وشاعر»، الذي يقدمه الإعلامي جمال مطر، بينما تستعرض الإعلامية ميرهان الدسوقي، في «رحلة الصائم»، يوميات الأسرة الإماراتية والعربية في رمضان.

أما الشيخ خالد إسماعيل، فيقدم عبر «من حياة الصحابة» السيرة الطيبة لبعض الصحابة وفضائلهم ومواقفهم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيما يتناول برنامج «هكذا أسلموا» بعض قصص المسلمين الجدد وكيفية اعتناقهم الإسلام، ويقدم الدكتور عزيز فرحان، برنامجه «بيوت مطمئنة»، كما يقدم الشيخ الدكتور خالد علي، الموسم الثالث من برنامج «رواه البخاري».

ويطل أحمد الزاهد، في برنامج «دروب العطاء»، الذي يقدم تحت رعاية «جمعية دبي الخيرية». وفي السياق ذاته، يأتي برنامج «إمارات الخير»، الذي يقدمه أحمد الكتبي، يومياً، ويعدّ البرنامج حلقة وصل بين المجتمع و«دار البر الخيرية».

شهر الخير

يقدم الإعلامي كفاح الكعبي، بالتعاون مع زميله محمد الظفري، البرنامج الترفيهي «شهر الخير»، ويسلط الضوء على أبرز الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية الرمضانية، ويستضيف مجموعة من الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة.

وخلال نهاية الأسبوع تشهد إذاعة «نور دبي» تقديم مجموعة برامج نوعية، من بينها: «مع السيرة النبوية»، للدكتور عبدالله الكمالي، و«هونها وتهون»، للاستاذة ناعمة الشامسي، وتطرح فيه مجموعة قصص وقضايا أسرية وتناقشها بطريقة موضوعية، فيما يقدم الدكتور بسام درويش، برنامجه «بلسم» في تمام الساعة 1:00 ظهراً، ويتناول فيه طرق العلاج الحديث المتعلقة بالصحة العامة، أما الإعلامية أمل محمد، فتقدم في تمام الساعة 2:00 ظهراً برنامجها الاجتماعي «رمضان في بيوتنا»، الذي يُعنى بالأسرة، بينما تقدم الإعلامية هدى الفهد، برنامجها «ليالي رمضان» في تمام الساعة 10:00 مساءً وتلتقي فيه مع نجوم الشاشة والمسرح والأدباء، وتتحدث معهم حول قصص أعمالهم.

وتتضمن الدورة البرامجية لإذاعة «نور دبي» أيضاً مجموعة من الفواصل الإذاعية المنوّعة، من بينها: «الهدي النبوي» و«فتاوى وأحكام» و«باقي على الإفطار» و«مواقيت الصلاة» و«مواقع المساجد» و«لكل طبخة.. قصة» و«نصائح اجتماعية للصائمين» و«صحة الصائم».