الامارات | سلطة تكساس.. «السلطات مصدر رئيس للحصول على فيتامينات ومكونات غذائية مفيدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر السلطات من الأطباق المهمة في شهر رمضان، والتي يجب أن توجد على مائدة الإفطار والسحور يومياً، نظراً لأنها مصدر رئيس للجسم للحصول على فيتامينات ومكونات غذائية مفيدة. وهناك العديد من أنواع ووصفات السلطات التي يمكن التنويع بينها خلال شهر رمضان.. ومنها هذه الوصفة.

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