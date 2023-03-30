الامارات | 5 نصائح لصيام مرضى السكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع الأطباء على أن مرضى السكري الذين يعانون سكر الدم غير منضبط ويتناولون جرعات عالية من الأنسولين، فضلاً عن إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة، لا يمكنهم صيام شهر رمضان المبارك، بينما يمكن للمرضى الذين يتناولون الأدوية الفموية والجرعات البسيطة الصيام، ولكن بشرط اتباع مجموعة من النصائح.

وتحدث الأخصائي في الغدد الصماء والسكري، في المستشفى السعودي الألماني، الدكتور بشار السحار، عن فئات مرضى السكري، ومن الذين يمكنهم الصيام، كما وجّه خمس نصائح لابد من الالتزام بها لصيام آمن طوال الشهر الكريم.

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