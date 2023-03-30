علاء مرسي يخطف مربوحة في الكبير أوي 7 على طريقة فيلم سفاح النساء.. بيحب يسمع نفس الأغاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقة فيلم «سفاح النساء» الذي قدمه فؤاد المهندس عام 1970، خطف الفنان علاء مرسي الذي يجسد دور «غم فخري» مربوحة عندما كانت تتجول في أحد المولات بالقاهرة بعد ذهابها إلى رحلة مع الكبير من اجل تحسين العلاقة الزوجية بينهم.

فيلم سفاح النساء

عندما كانت تختار «مربوحة» الدور الذي تجسده الفنانة رحمة أحمد الأطقم الخاصة بها، استطاع عم فخري الذي يعاني من اضطرابات نفسية خطفها مقتنعا أنها ابنته «رباب» التي اختطفت منه.

وجدت مربوحة في غرفة بمنزل عم فخري «مانيكان» لفتيات يرتدين نفس الملابس ويحكي لها أنهن كلهن ابنته «رباب» لكن قام بتحنيطهن عندما حاولن الهروب وهذه نفس الفكرة التي تم عرضها في فيلم سفاح النساء عندما يقوم السفاح المجنون بخطف النساء الجميلات وتحنيطهن ليحتفظن بجمالهن.

كان «عم فخري» يطلب من «مربوحة» أن تغني له ومرة تغني «ذهب الليل» ومرة أخرى غنت «أنا الفرخة» عندما يغضب، كما كان يفعل السفاح الذي يحب الاستماع إلى أغاني الأطفال، وكان يهدأ عندما يسمع أغنية «ماما زمانها جاية».

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.