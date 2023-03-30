الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة.. «10 مستندات حضريها بدري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هي الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة؟ سؤال يدور في أذهان العديد من السيدات، فما هي الشروط؟ أسئلة كثيرة على رأسها طبيعة الأوراق المطلوبة حتى تسير الأمور بسلاسة، وهو ما أجابت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي.

الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة.. ما هي الشروط؟

وقبل معرفة الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، شروط حصول السيدات الأرامل على معاش عن زوجها المتوفي، والتي جاءت على النحو التالي:

1- يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

‌أ- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

‌ب- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، الأوراق المطلوبة لصرف معاش الأرملة، وهي كالتالي:

1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8- تقدم المستندات المشار إليها للأخوة والأخوات فى حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم (33) مكرر المشار إليه.

9- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

10- فى حالة رغبة الأرملة بالإنتفاع بالعلاج والرعاية الطبية يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وعدد 2 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.​