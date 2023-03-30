طريقة عمل مشروبات رمضان.. خطوات سهلة مش هتاخد وقت «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر التمر الهندي والسوبيا والخروب وقمر الدين من المشروبات الأساسية في شهر رمضان المبارك والتي لا تخلو منها أي سفرة، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص يبحث عن أفضل الطرق التي تساعد في تحضيرها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل مشروبات رمضان بطريقة سهلة وبسيطة.

يقدم موقع «هن» خطوات بسيطة تساعد في طريقة عمل مشروبات رمضان وذلك بحسب موقع «thehansindia» الهندي:

مقادير طريقة عمل التمر هندي

من ضمن مشروبات رمضان الأساسية هو التمر الهندي والذي يمكن تحضيره في خطوات بسيطة منها:

- نصف كيلو تمر هندي.

- عدد 3 كوب سكر.

- عدد 3 لتر ماء.

«السوبيا» من المشروبات الرمضانية الشائعة ويفضلها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الحلو والشهي ويمكن تحضيرها في خطوات سهلة:

نحضر كوب لبن بودره.

- وكوب دقيق أرز.

- كوب جوز هند.

- كوب سكر بودره.

- نصف ملعقة صغيرة.

- ملعقة صغيرة فانيليا

- كوب كبير من الماء

- قرفة ناعمه «حسب رغبتك».

ويعتبر من ضمن المشروبات الرمضانية المعروفة هى «مشروب العرقسوس» وهو من المشروبات الرمضانية الأكثر شعبية، كما أنه يقلل من ارتجاع الحمض وعسر الهضم و ويمكن تحضيره كالتالي:

-2 كوب من العرقسوس.

-كمية من الماء.

-سكر حسب الرغبة.

الخروب

يعتبر الخروب من المشروبات التقليدية في مصر، ويتم تحضيره في الغالب خلال شهر رمضان المبارك، فإنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ويمكن تحضيره كالتالي:

مقادير طريقة عمل الخروب:

- نحضر نصف كيلو قطع صغيرة من الخروب.

- وكوب سكر.

- عدد 3 لتر من الماء.

- عدد 2 كوب من السكر.