الامارات | ما سر اللون الذي تراه حين تغلق عينيك في العتمة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد بعضنا أننا عندما نغلق أعيننا في النوم، نرى اللون الأسود فقط، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا وإثارة للاهتمام من ذلك.

فماذا يحدث عندما تغمض عينيك في الظلام؟

عندما تغمض عينيك في ظلام دامس، فإن اللون الذي تراه ليس أسود، ولكنه يعدّ ظلا داكنا من الرمادي يسمى أحيانا "Eigengrau".

وأصل المصطلح ألماني، وهو يُترجم تقريبا إلى "الرمادي الكبير" حيث أن "eigen" تعني "الخاص بالشخص" و "grau" تعني "الرمادي".

لماذا نرى هذا الظل الرمادي وليس الأسود؟

وعندما تعالج أدمغتنا المعلومات المرئية، يكون التباين أكثر أهمية من السطوع المطلق. فالظلام كما نراه هو نسبي لألمع ما ننظر إليه.

وعلى سبيل المثال، تبدو سماء الليل أغمق من eigengrau بسبب تباين النجوم. وفي الدراسات البحثية، من غير المحتمل أن ترى كلمة eigengrau منبثقة، حيث يفضل العلماء استخدام المصطلحات التقنية مثل الضوضاء المرئية أو مطابقة الخلفية بحسب "سكاي نيوز". وبغض النظر عن المصطلح المستخدم، فجميعها تتعلق بكيفية تفاعل أعيننا مع الضوء والتكيف مع الظلام.

ويعتبر إدراك اللون ظاهرة تصنعها شبكية العين أو ارتباطاتها العصبية بالدماغ. ومع ذلك، فإن اللون الرمادي ليس مستقرا تماما.

مع مرور الوقت وإبقاء أعيننا مغلقة عندما ننام، على سبيل المثال، يبدو أن اللون الرمادي يتضاءل تدريجيا أو يبدو وكأنه يحتوي على لمسات من الألوان.