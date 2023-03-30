الامارات | "منسف بالأقساط" لعزومة رمضان .. إعلان يثير حزن وتندّر الأردنيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار إعلان عن بيع المنسف بالأقساط في الأردن غضب وحزن وتندّر الأردنيين على الحال الإقتصادية التي وصلوا اليها.

ويعتبر المنسف الأكلة التقليدية في الأردن، والتي يدعى عليها الضيوف في الولائم والعزائم.

فقد أثار إعلان تقسيط عزائم رمضان من أحد مطاعم المنسف الشهيرة في الأردن، عبر إحدى شركات التمويل، حفيظة الأردنيين، مشعلا مواقع التواصل الاجتماعي.

وما أن نشرت شركة التمويل إعلانها، حتى امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الأردنية بصورة الإعلان، متندرين على ما وصل إليه الأردنيون.

الإعلان نشر صورة المنسف الأردني الشهير، مرفقا بدعوة للحصول على تسهيلات تتيح للأردنيين تقسيط عزومة رمضان للأقرباء لمدة 3 أشهر.

الأردنيون تندروا على الإعلان متخوفين من عدم تمكن المستهلكين من دفع الاقساط وبالتالي يصبحوا متعثرين ثم غارمين، ويحبسوا على أقساط المنسف.

آخرون راحوا إلى طلب كفلاء لإقامة عزائم رمضان، متندرين على تقسيط المنسف.

مواطن علق الإعلان "محبوس محبوس.. انحبس على منسف لحمة بلدية"، وعلق آخر "يعني ممكن بعد رمضان تكون مطلوب على كمبيالة منسف بالاقساط".