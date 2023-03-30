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مسلسل حضرة العمدة يناقش أحلام النساء في الريف.. تولي العمودية وافتتاح صالة جيم

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلسل حضرة العمدة

نجاح كبير حققه مسلسل حضرة العمدة من بطولة «روبي»، حيث ينتظر الجميع في تشوق التحديات الجديدة لروبي في القرية خاصة أنا المسلسل يناقش عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة، منها قضية ختان الإناث في بعض القرى، وأيضا قصة زواج القاصرات؟

سلط مسلسل «حضرة العمدة» الضوء على فكرة تمكين المرأة من العمودية خاصة أن هناك العديد من قري الصعيد والريف لا تسمح بذلك، حيث تحدث المسلسل أيضاً عن أن الكثير من أهل الريف مازالوا يعتقدون أن المرأة مكانها في بيتها ويرفضون توليها منصب العمدة على قريتهم، وهذا ما تواجه «صفية الفارس» أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية من تحديات مع المعارضين لها في قريتها.

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من بين الأشياء التي ناقشها المسلسل هو أيضا إنشاء صالة جيم للنساء خاصة أن هناك عدد من القرى لا تسمح بذلك للسيدات، إذ اجتمعت «صفية» التي تجسد دورها الفنانة «روبي» ببعض من نساء تل شبورة تحت شجرة الجميز، وعرضت النساء أحلامهن والتي تتلخص في تحقيق بعض أحلامهن مثل أتوبيسات للذهاب لمعرض الكتاب، وإقامة صالة چيم للنساء.

مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة روبي، ويشاركها البطولة كل من محمود عبد المغني، سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، دينا، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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