دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان.. احرص على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء في شهر رمضان المبارك من الشعائر الأساسية التي يحيها الأشخاص، إذ يرفعوا إياديهم طالبين من الله عز وجل الرضا وأن يقضي حوائجهم على أمل أن يستجاب لهم خاصة أن أفضل وقت في الدعاء يكون في الشهر المبارك قبل وقت الإفطار ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل دعاء للصائم قبل الفطار في رمضان من أجل قضاء الحوائج.

دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان

هناك العديد من الأدعية المستحبة التي يفضل على الصائم ترديدها في رمضان لقضاء حوائجه ومنها دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان، وفقا لما ذكره الشيخ «محمد أبو بكر» الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي منها: «اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك» سبعين مرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قضيت له مائة حاجة، سبعون من حوائج الآخرة وثلاثون من حوائج الدنيا، وقال الإمام الطبراني زيادة على هذا الحديث أنه لن تمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله من فضله.

من الأدعية التي نصح الشيخ «محمد أبو بكر» ويفضل للصائم ترديدها في رمضان لتساعد على قضاء الحوائج هي «اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك»، وكذلك دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان وهو: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» يعد من الأدعية التي تساعد لقضاء الحاجة ويفضل على الصائم تريد في رمضان قبل الإفطار.

الأدعية المستحبة في رمضان

ومن الأدعية المستحبة لقضاء الحوائج ويفضل على الصائم ترديدها في رمضان قبل الإفطار: «اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتي يا رسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتي» وأيضا «اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي».

وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام- إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ومن الأدعية «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض» وكذلك «يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة».

ويمكن ترديد دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان كالتالي: «لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

دعاء قضاء الحوائج قبل الإفطار في رمضان مكتوب

ويمكن الاستعانة بدعاء قضاء الحاجة مكتوب، وعدد من الأدعية منها: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض».

«يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة».

كما يمكن ترديد: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك».

صلاة دعاء قضاء الحوائج

وتناولت دار الإفتاء المصرية صلاة قضاء الحوائج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة، إنه عند طلب دعاء صلاة الحاجة عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقول «اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة – إني أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته- ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، في دعاء صلاة قضاء الحاجة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدى أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتي، ثم اذكر حاجتك».