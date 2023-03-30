علاج الصداع في نهار رمضان.. توقف عن تناول الكافيين واتبع نظام غذائي صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع المزمن، خلال نهار رمضان، بسبب الصيام لفترة طويلة، ما يتسبب في بعض المشكلات الصحية، بالإضافة إلى حدوث توتر وقلق، ويمكن أن يؤدي إلى حالات الإغماء والذهاب للمستشفى، بسبب الضغط الشديد، ما يجعل البعض يحاول الوصول والبحث عن علاج الصداع في نهار رمضان.

علاج الصداع في نهار رمضان

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، علاج الصداع في نهار رمضان، الذي يعاني منه كثير من الناس، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ومن أهم الأسباب التي حددتها الوزارة، للمسلمين الذين يعانون من الصداع في نهار رمضان، هو التوقف المفاجئ عن تناول المنبهات والكافيين من الشاي والقهوة والنسكافية، بعد الإفطار مباشرة وقبل السحور، كما يجب التوقف التدريجي عن التدخين، لأن التوقف المفاجئ يسبب الصداع.

نظام صحي وشرب كمية من السوائل

أشارت وزارة الصحة، بأنه يتوجب على الصائم تجنب الإجهاد الذهني والبدني، مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وشرب كمية كافية من السوائل، والحصول على قسط كاف من النوم، حتى لا يشعر الشخص بالصداع خلال نهار رمضان.

تدليك فروة الرأس

من أهم النصائح التي تساعد على علاج الصداع في نهار رمضان، هي محاولة تدليك فروة الرأس لدقائق، للمساعدة في تنشيط الدورة الدموية، وتعزيز فرصة تدفق الدم إلى الرأس، للتقليل من حدة آلم الصداع.

علاج الصداع في نهار رمضان

تعتبر الضوضاء من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة والشعور بالصداع في نهار رمضان، لذا يجب الابتعاد عن مصدر تلك الأصوات والازدحام، والجلوس في مكان هادئ والاسترخاء الشديد لبضع دقائق.