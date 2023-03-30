طريقة عمل المتدلعة.. مكيس خفيف من أشهى أنواع الحلويات في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المتدلعة من أشهر الحلويات الشرقية، التي ظهرت مؤخرا، فهي تتكون من طبقة كنافة بطعم مميز، فوقها طبقة من الكريمة، ثم طبقة من البسبوسة، وأخيرا طبقة الكراميل، وعلى الرغم من كثرة الحلويات أو السكريات فيها، إلا أنها تتميز بطعم حلو متوازن، وأول خطواتها تجهيز شربات البسبوسة، ثم باقي المكونات، وفقا للشيف هبة أبو الخير.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

في حلة على النار ضيفي 125 جرام من السكر، ثم ضيفي إليهم 175 من الماء وقلبي مرة أو اثنين، ثم اتركي الشربات حتى يصل لمرحلة الغليان، وبعد ما يجهز ضيفي 1/2 جرام في ملعقة صغيرة من ملح الليمون، واتركيه يبرد في حرارة الغرفة، واحرصي على ان يكوم خفيفا.

طريقة تحضير البسبوسة

تعتبر البسبوسة الخطوة التالية من طريقة تحضير المتدلعة، قبل التحضير احرصي على أن تكون المقادير مضبوطة، حتى تكون ذات سمك رفيع.

المقادير:

250 جراما من سميد البسبوسة الوسط بين الناعم والخشن.

125 جراما سكر أي 1/2 كوب.

10 جراما جوز هند ناعم.

75 جراما سمنة مرملة في حرارة الغرفة.

75 جراما من الحليب.

1/2 ملعقة فانيليا.

50 جراما من شربات أو سيرب الكنافة الثقيل، يستبدل بملعقة كبيرة من عسل جلكوز أو عسل النحل.

طريقة التحضير:

- أول طبقات المتدلعة هي البسبوسة، لذلك في تحضيرها، ضعي الحليب في إناء ثم ضيفي إليه السكر والسيرب ثم الفانيليا، وقلبي جيدا حتى يذوب السكر، وضعيهم في الميكرويف 30 ثانية.

- بعد ذلك اخرجيه من الميكرويف، وذوبيه مرة ثانية، حتى يشبه الحليب المحلى المكثف.

- في طبق عميق ضعي السميد، ثم ضيفي إليه جوز الهند وقلبي، ثم ضيفي إليهم السمنة وقلبي جيدا حتى تتغلف حبات السميد جميعاً بالسمنة.

- في الخطوة التالية ضيفي خليط الحليب للسميد والسمنة، لكن ذوبية أولا قبل إضافته، ثم قلبي المكونات جميعا.

- في صنية مقاس 30 ضعي ورقة زبدة، ثم ضيفي عجينة البسبوسة ووزعي الخليط جيدا ضعيها في الثلاجة ربع ساعة، ثم ضعيها في فرن ساخن مسبقا.

- عندما تأخذ الأحرف اللون الذهبي ضعيها تحت الشواية، حتى تاخذ اللون الذهبي من فوق.

- خرجي البسبوسة، ثم بعد دقيقتين اسقيها بالسيرب البارد، ثم اخرجيها من الصينية بورقة الخبز واتركيها.

مكونات شربات الكنافة

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

طريقة عمل شربات الكنافة

- في إناء على النار، ارفعي الماء مع السكر وعسل الجلوكوز.

- قلبي باستمرار حتى تختلط المكونات جيدا.

- اتركيه على النار حتى تمام الغليان.

- ضيفي عصير الليمون للخليط مع استمرار التقليب ونصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير الكنافة

- في إناء ضعي الكنافة، ويفضل ألا تكون مفرومة، قطعيها شعيرات صغيرة، ثم ضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة، ثم ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة وقلبي جيدا.

- في صينية البسبوسة السابقة غلفيها بطبقة من السمنة وضعي الكنافة، ووزعيها، ثم اضغطي عليها جيدا، ثم وزعي عليها نصف كوب من السمنة المذابة الباردة، حتى لا تتعجن الكنافة.

- ادخليها بعد ذلك في فرن ساخن درجة حرارته 180، ومثل البسبوسة راقبي الحواف، واغلقي النار، ثم افتحي الشواية حتى تأخذ لون ذهبي، بعدما تهدأ ضيفي إليها الشربات.

طريقة تحضير كريمة القشطة

- في إناء متوسط ضعي كوب ونصف من الكريم شانتي، ثم ضيفي إليه كوب ونصف من الحليب البارد المثلج، وعلبة قشطة، اخفقي المكونات حتى يصبح لديك قوام الكريمة بالقشطة.

تحضير المتدلعة

في صنية قابلة للفتح ضعي البسبوسة، وضيفي إليها طبقة سميكة من الكريمة، وبعد طبقة الكنافة، ثم اقلبيها على الجهة الثانية بحيث تصبح أول طبقة هي الكنافة، ثم طبقة كريمة خفيفة، وعليها طبقة كراميل، ووزعيه جيدا، ثم خيوط الشيكولاتة، وبعود خشبي شكليها.