زوجات جعفر العمدة الأربعة.. بنت الجيران حبه الأول و«الروشة» خطفت قلبه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل حي السيدة زينب يعيش جعفر العمدة، الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، حيث قرر أن يتبع نهج الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل عائلة الحج متولي، والفنان مصطفى شعبان في مسلسل الزوجة الرابعة، إذ تزوج «جعفر» في أحداث المسلسل الرمضاني 4 سيدات، هن الفنانات: مي كساب الزوجة الأولى، وإيمان العاصي بنت الجيران الرومانسية، ومنة فضالي الزوجة الثالثة التي تقوم بعمل الأسحار، وآخرهم زينة، التي تمدح والدته بشكل كوميدي لتكسب ودها.

زوجات جعفر العمدة الأربعة

في الحلقات الأولى من مسلسل جعفر العمدة، قرر محمد رمضان، أن يتزوج الفنانة زينه، التي تؤدي دور الشابة «الفرفوشة»، التي مع توالي الحلقات تصبح مقربة إلى قلبه، ومعها الثلاث زوجات القدامى، الذين اشتهرن بصفات مختلفة، ليصبحن زوجات جعفر العمدة في المسلسل، كما وصفهن:«(ثريا) زوجتي الأولى كانت معدية من قدام المكتب، لابسة بنطلون جينز نبيتي، دورت عليها ولقيت واحدة بنت حلال عرفتني بيها، اما دي (دلال) زوجتي التانية، بس الحب الأول بنت الجيران من وأنا عيل صغير، أما دي (نرجس) السكر أطيب قلب في الدنيا، قبل ما تدخلي أوضتها لازم يبقى لسانك معطر بذكر الله، عملت لهم عمل أول ما اتجوزنا فضلوا أسبوع ماشيين على إيديهم ورجلهم».

«عايدة الروشة» تزوجها مقابل 40 مليون

رغم غرابة الموقف الذي تزوج جعفر العمدة زوجته الرابعة فيه، وهي الفنانة زينة «عايدة» التي طلبت 40 مليون جنيه، مقابل الزواج منهـ لتخرج والدها من السجن، لكنها تتقرب من والدته «صفصف»، التي تؤدي دورها الفنانة هالة صدقي، شيئَا فشيئَا، خاصة بعدما قالت لها «عايزة تكسبيني طبليلي»، لأنها تحب من يمدحها ويلقبها بـ«الملكة».