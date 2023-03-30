اتجوزوا 3 مرات وعملوا فرحين.. الدراما تحقق حلم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصمة واضحة أضافها الثنائي الفني ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في الدراما المصرية، إذ أحب الجمهور ظهورهما معًا خلال المسلسلات، منذ أن أثارت قصة حبهما وزواجهما، تساؤلات كثيرة لدى محبيهما، سبق ورويا كواليسها خلال استضافتهما في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وأهم التحديات التي واجهوها، والصعوبات التي تخطوها، لافتين إلى أنهما لم يتكمنا من إقامة حفل زفاف، بسبب الانشغال في العمل الفني.

فرح ياسمين عبد العزيز والعوضي

ربما استطاع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تعويض عدم إقامة حفل زفاف وارتداء العروس فستان زفاف كباقي العرائس في الحقيقة، بالاعمال الدرامية التي شاركوا فيها، إذ استطاعت ارتداء أكثر من فستان زفاف في مسلسلين من بطولتهما، وهما «اللي مالوش كبير»، الذي عُرض في رمضان 2021، وضرب نار، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ويعرض حاليا على شاشات التليفزيون.

زفاف ياسمين والعوضي في مسلسل ضرب نار

أقام الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حفل زفاف للمرة الثانية على التوالي، خلال الدراما الرمضانية، والذي لقى اهتمام وتفاعل كبير من الجمهور، خلال مسلسل «ضرب نار»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، إذ يجمع بينهم قصة كبيرة، خلال أحداث العمل الدرامي، وتكلل بالزواج، وإقامة حفل زفاف ضمن أحداث الحلقة السابعة، لترتدي الفنانة فستان زفاف للمرة الثانية على التوالي.

حفل زفاف في مسلسل اللي مالوش كبير

لم تكن تلك المرة الأولى التي تقيم فيها ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حفل زفاف في الدراما، فعلى مدار أعوام تعاونا في أكثر من عمل تلفزيوني، بداية من مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي أحدث ضجة كبيرة، وشارك خلال السباق الرمضاني لعام 2021، وجمعتهم علاقة حب كبيرة تكللت بالزواج، وأقام لها حفل زفاف ضخم خلال أحداث المسلسل، الذي كان بمثابة عوض عن عدم إقامة حفل زفاف لها في الحقيقة، وأحيا الحفل الفنان عمر كمال.