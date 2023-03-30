ما حكم تقليم الأظافر أثناء الصوم؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما حكم تقليم الأظافر أثناء الصوم؟، أهم ما يشغل بال الكثير من الصائمين، والذين قد يقلموا أظافرهم في نهار رمضان كسلوك اعتيادي، ولكنهم قد يشكّون في جواز تلقيم الأظافر أثناء الصوم، وهل لها علاقة بإبطال الصيام أم لا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.

تقليم الأظافر في الإسلام والسنة

بالنسبة لحكم تقليم الأظافر في الإسلام والسنة حددت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجابته من خلال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى وعضو الهيئة الاستشارية العليا للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية، الذي قال إنه إذا اعتنت المرأة بالأظافر ونظافتها فإن إطالتها فهي من الزينة الظاهرة ولا شئ فيها، مضيفًا: «إطالة الأظافر مخالفة للسنة والهيئة الحسنة التي جاء بها النبي صل الله عليه وسلم، ويستحب قصّها كل أربعين يومًا ولا يتركها بعد هذه الفترة»، وأوضحت «الإفتاء» بأن تقليم الأظافر في نهار رمضان جائز بلا كراهة، إذ ليس هناك دليلا على خلاف ذلك.

تقليم الأظافر بالأسنان

أما تقليم الأظافر بالأسنان فردت عليه دار الإفتاء المصرية، من خلال سائلة أرادت معرفة حكم الدين والشرع في تقليم الأظافر بأسنانها، إذ قالت:«هل أكل الشفايف والضوافر يُفطر دي عادة أنا بعملها، هل ممكن يكون سبب إن صيامي يكون باطل في رمضان؟».

وجاء رد دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر، على قناتهم على موقع «يوتيوب»، كالتالي:«محدش بياكل الشفايف ويبلعها حتى لو كانت هي عادة سيئة عند البعض لابد من تركها ولكنها غير مفطرة».

تقليم الأظافر للاطفال

بالنسبة لتقليم الأظافر عند الأطفال فهي تدخل ضمن حكم الكبار إذ قالت دار الإفتاء «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر، أوضح أن سنن الفطرة عشرة منها قص الأظافر، فعن أنس رضي الله عنه قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، رواه مسلم، لذا فيقال إن تقليم الأظافر سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.