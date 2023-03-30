الامارات | مخترع الهواتف المحمولة «مصدوم»: الناس فقدوا عقولهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقرّ المهندس الأميركي مارتن كوبر الذي اخترع الهاتف النقّال قبل خمسين عاماً، بأن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها، و يرى أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعاً ما.

وقال المخترع البالغ 94 عاما «تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة. لقد فقدوا عقولهم».

ويقول «لن أتمكن أبداً من معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي، واجرى كوبر اول مكالمة من هاتف جوّال في التاريخ في أبريل 1973، ويذكّر بأن»وزن هذا الهاتف كان يزيد عن كيلوغرام (...) وكانت بطاريته تتيح إجراء محادثة لمدة 25 دقيقة«.

عرف المهندس السابق أن الهواتف المحمولة ستغير العالم ذات يوم، مع أنه لم يكن يتخيل كل شيء يمكنها فعله.

ويقول»كنا نعلم أن الجميع سيمتلكون يوماً ما هاتفاً محمولاً. ها قد بلغنا هذه الدرجة تقريباً«.

أما ادمان البعض على استخدام هواتفهم، فواقع سيتغير، بحسب كوبر. فهو يتوقع أن»يكون كل جيل أكثر ذكاءً من الذي سبقه، وسيتعلم الناس استخدام الهواتف الذكية بكفاءة أكبر«.

فالبشر، في رأيه،»يحققون دائماً تقدماً في نهاية المطاف، عاجلاً أم آجلاً".

