3 ألغاز تفاقم أزمة محمد رمضان وأحمد داش في مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عرض مسلسل جعفر العمدة، ضمن سباق رمضان 2023، استحوذ على اهتمام الجمهور، الذين ينتظرون أعمال الفنان محمد رمضان، كونه يناقش قضايا تمس قطاعات واسعة من المواطنين، من بينها هذا العام، تعدد الزوجات والعلاقة بين الآباء والأبناء والأشقاء، لعل من أبرزها قصة اختفاء ابنه، الذي كُشف عن هويته خلال الأحداث بعد 19 عاما من اختطافه، حتى تفاقمت المشكلة بين المواجهة والطلاق والبحث عن الحقيقة.

ونستعرض 3 أسرار في حياة جعفر العمدة، أدت إلى تفاقم مشكلة اختفاء ابنه «سيف»، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد داش.

شك جعفر العمدة الدائم في شقيقه

أظهر العمل الدرامي منذ الحلقات الأولى، شك جعفر العمدة، الدائم في شقيقه سيد العمدة، الذي يقوم بدوره الفنان سيد فهيم، بعدما كشف سر عدم وفاة ابن «جعفر»، أمام زوجاته، خاصة والدته «ثريا» الفنانة مي كساب، التي اكتشفت الحقيقة بعد 19 عامًا، وأنها كانت تزور قبر فارغ لا يمت لابنها بصلة، وجاءت قصة الشك في قصة اختطاف ابنه، كون شقيقه لا ينجب أطفال.

بلال شامة وعلاقته بخطف ابن جعفر العمدة

كان الحضور الملفت للأنظار لشخصية «بلال شامة»، الذي يؤديها الفنان مجدي بدر، وقام باختطافه منذ الصغر، وأعطاه لـ«فاطمة» لتربيته، لتحدث مواجهة بينه وبين «فاطمة» بعد 19 عاما من خطف الطفل وتسليمه لها، لتواجهه: «ياه بعد كل السنين دي تظهر تاني يا شامة»، ليرد: «بلاد شالتني وبلاد حطتني لحد ما جيت عندك، عشان ضيعتي الواد من سنين، وبسببك أنا هربان دلوقتي من أبوه معلم كبير في السيدة اسمه جعفر العمدة».

إخفاء لبنى ونس حقيقة «سيف»

شهدت الأحداث تطورات كبيرة، وكشفت حقيقة «سيف»، الذي يقوم بدوره أحمد داش، وكيف خبأت «فاطمة» الفنانة لبنى ونس، حينما قالت له: «الولد سخن ومات»، لتعلم بعد المواجهة بينها وبين بلال شامة، أن «سيف» الذي اختطفه وأعطاه لها هو ابن جعفر العمدة، لتذهب إليه.