متى يجب الصيام على الطفل؟.. «الإفتاء» تحدد السن الشرعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كل عام من شهر رمضان، تكثر تساؤلات الأمهات عن صيام الأطفال والسن المناسب، والضوابط والقواعد الواجب تطبيقها خلال الشهر الكريم، ومن بين تلك الأسئلة: متى يجب الصيام على الطفل؟ وما سن الصوم الشرعية؟ حتى يتثنى لهم الصوم مثل الكبار من الفجر حتى أذان المغرب، والطرق التي تساعد الأطفال على تحمل الصيام وساعاته الكثيرة.

متى يجب الصيام على الطفل؟

نقدم الإجابة على سؤال: متى يجب الصيام على الطفل؟ وسن الصوم الشرعية، وفق دار الإفتاء، التي تُقدم خدمات للجمهور في شتى الأمور التي تتعلق بتاشؤون الحياتية والدينية، سواء الحجاب أو الزواج أو الطلاق أو المواريث وكل الأمور التي تتعلق بشهر رمضان الكريم، والعادات الواجب القيام بها، وما لا يجب فعله.

حرص الإسلام على التخفيف، وعدم شقاء الأطفال في الصيام خلال شهر رمضان الكريم، حتى الوصول إلى سن البلوغ، استنادًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ».

سن الصوم الشرعية

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، على سؤال الأمهات: متى يجب الصيام على الطفل؟ وسن الصوم الشرعية، كالتالي: «سن الصوم الشرعية للطفل هو سن العاشرة، المسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بأركان الإسلام الـ5، لقوله صلى الله عليه وسلم: (بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رواه البخاري».

السن المناسب لصوم الأطفال

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تحدث فيما يخص الأمر المتعلق بصيام الطفل، قائلًا: «إنَّ تكليف الأطفال بالصيام مرتبط بالقدرة على التكليف، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، بمعنى أنه لا يجب صيام الطفل قبل البلوغ، وهو سن الإطاقة للصيام، السن الذي يختلف باختلاف بنية الولد».