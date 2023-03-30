سر فيديو تسبب في شهرة فاطمة أبو حاتي.. عمل 50 ألف مشاهدة خلال ساعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تصنف الشيف فاطمة أبو حاتي، ضمن أهم الشيفات وصُناع محتوى الطبخ على «السوشيال ميديا»، إذ اشتهرت بين محبي تجربة الأكلات بوصفاتها التي يليق عليها «السهل الممتنع»، فتقدم الخلطات السرية للمحلات بمكونات بسيطة، يمكن لأي سيدة إحضارها وإعدادها، وربما يغلب فضول الكثيرين حول البداية التي كانت وراء المشاهير، وكيف كانت؟ وهي نفسها النقطة التي لم تصدق الشيف بأنها ستصل إليها بهذه السرعة، لتحكي كواليس ما وصلت إليه من خلال لقائها في برنامج «شيف بالبيت 2» على منصة WATCH IT.

بدايات الشيف فاطمة أبو حاتي

تعود أصول فاطمة أبو حاتي إلى قرية بجوار مدينة المنصورة بالدقهلية، التي أوزعت فيها حب الطبخ والخبز: «اتربيت على الفرن الفلاحي والخبيز، بحب الخبيز والخير اللي هو البيت، فكرة الأكل أنه من أهم مسببات السعادة في البيوت عامة زمان ودلوقتي، وزي ما بيقولوا: البيت اللي مفيهوش دقيق فيه ضيق».

ولم تكن السوشيال ميديا في حسبان فاطمة، إلا أنها قررت خوض التجربة بتشجيع من صديقاتها، اللائي يستشرنها دائما، إذ يعرفن بتمكّنها في الطبخ، ودشنت صفحة تضع عليها صورة للأكلة مدعومة بالمقادير وطريقة العمل، حتى قرر أبنائها دعمها أكثر ودشنوا لها الصفحة وقناة اليوتيوب وصاروا فريق عملها، وكانت هي في حالة تسمح لها بذلك بعد زواج ابنتيها، وتخرج الأبناء الذكور من الجامعة.

فيديو نجاح فاطمة أبو حاتي

طريقة صوص الجبنة الشيدر زي المحلات، هي الوصفة التي جعلت من فاطمة أبو حاتي «تريند» منذ 4 سنوات مضت، لتتخطى الصفحة التي كانت تضم 2500 متابع فقط لمدة عام كامل، 50 ألف متابع بمجرد نزول الفيديو، وتعتبر أن سبب نجاحه أن الصوص مفضل لدى كثيرين في المحلات، لكنهم لا يعرفون كيفية إعداده.

ومن هنا بدأت شهرة فاطمة أبو حاتي، لتتخطى 100 ألف متابع في 3 أشهر، ومليون متابع في عام واحد: «وبقت فاطمة أبو حاتي اسم كبير في عالم السوشيال ميديا ومكنتش مخططاله».