هل يجوز الجمع بين معاش الأب والأم؟.. اعرف الحالات والأوراق المطلوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كبيرة من قبل السيدات، حول الأمور الخاصة باستحقاق المعاش للأرامل، بعد وفاة زوجها ووالدها ووالدتها أيضًا، ويبقى السؤال الأبرز: هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش، خاصة معاش الأم والأب المتوفين، الذي أصبح محور حديث البعض من مستحقي المعاش، داخل بيئة العمل أو في نطاق حياتهم اليومية.

هل يجوز الجمع بين معاشين؟

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد ردت على السؤال الدراج بين السيدات: هل يجوز أن تجمع السيدة بين معاش الأب والأم؟، موضحة أنه هناك برامج تسمح بالجمع بين المعاشين، وهناك برامج لا تسمح، ويتم الرد عليه بناء على توافر الموارد ومدى الاحتياج الحقيقي للمواطن، وفي حالة استحقاق شخص للمعاش ويأخذ التموين والرعاية الصحية، فهنا يتم الإتاحة للمواطن الأكثر فقرا وحرمانا».

وتابع مسؤولي الوزارة، في بيان سابق: «هناك عديد من الموارد، يتم توزيعها على المستحق الحقيقي، في بعض البرامج التي تجمع بين المعاشين، مثل المعاش التأميني، وهنا يمكن للسيدة أخذه في حالة ترملها، وتأخذ معاش الزوج معه، ويتم عمل حسبة في التأمينات».

وأشارت وزارة التضامن، إلى عقد لجنة بين وزارة المالية والتضامن والتأمينات، وتم عرض الموضوع وحصره وإرساله للجهات المعنية: «أحيانا كثيرة في حالة احتياج السيدة للمعاش، يجب تقدمها للحصول عليه، من خلال الحصول على معاش تكافل وكرامة».

ويجوز الجمع بين معاشين وفقًا لنص القانون، الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون، والتي تنص على ربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة، بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، على ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ويكمل المعاش إلى هذا القدر، وفقا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 102 من هذا القانون، التي تنص على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشاً واحدا، وتكون أولوية الاستحقاص وفقا للترتيب التالي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

ـ المعاش المستحق عن الوالدين.

ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

حالات استحقاق المعاش والجمع

حدد رضا عطية فودة، موظف مختص بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وحاصل على ماجستير القانون العام، في تصريحات، الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاش الأب والأم، موضحا: «هناك مستندات نقوم بالأخذ بها في المعاشات، ومن بينها شهادة وفاة الزوج الأصل، ويتم مطابقتها بالصورة، وشهادة ميلاد الابنة كمبيوتر، قيمة معاشها عن زوجها بمفردها دون الأبناء، والأب، حينما تتقاضى معاش عن الزوج، ويتم صرف مبلغ مالي من المعاش، فهنا يكن لها النصف، ويكون مختوم بختم النسر الخاص بالمعاشات وقت وفاته».

وأضاف: «في حالة استيفاء المستندات، يتم الذهاب إلى المنطقة التأمينة التابع لها معاش الوالد، وتوقيع عديد من الإقرارات من بينها عدم الزواج وعدم الاشتغال، وفي حالة الاستحقاق يتم تحويل المعاش على رقم حساب جاري مع الخطاب المنفرد الذي ينص على الموافقة على استحقاق المعاش، للحصول على معاش الوالد أو الوالدة، وفي خلال 10 أيام يتم الاتصال بها هاتفيا أو من خلال المراسلة من البريد المصري».

استحقاق المعاش عن الأب والأم

أوضح الموظف، أن هناك حالات يمكن فيها الجمع بين معاش الوالدين: «مينفعش نلغي معاش الزوج، لأنه بيكون نصيبه أكثر من معاش الوالد، وهنا تحصل على الفرق، وتحصل على معاش الأم أيضا، ويعاد توزيع المعاش من البداية، وهنا يتم طرح القيم الأكبر في المعاشات، وأخذ النصيب الأكبر منه، ويتم ردهم للأرملة في حدود الثلاثة أرباع، تأخذ عن الأب والأم ثلثين من كل واحد منهم، إذا كان معاش الأب والأم كل واحد منهم 3 آلاف جنيه، تأخذ منهم 4 آلاف جنيه، بحيث يتم خصم ألف جنيه عن كل منهم».