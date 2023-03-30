الامارات | بكلمات مؤثرة طبيب مصري ينعى زوجته التي توفيت خلال أداء العمرة ودفنت في مكة



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات بليغة وحزن عميق، نعى المصري "عبدالمنعم الخطيب"، زوجته بكلمات عبر حسابه بموقع فيسبوك، بعد وفاتها في الحرم المكي، حيث تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حزنه على زوجته، فقال في نعي زوجته "هبة" من محافظة قنا المصرية: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعي زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي”.

وتابع الزوج: "أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختي لأختي صوامة قوامة”.

واسترسل قائلًا: "تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزاؤنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة وفي شهر رمضان، وهي صائمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى، وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق".

وسرعان ما تفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل مع المنشور، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وقال أحد رواد مواقع التواصل: تمنت أن تدفن فى مكة فكان لها ما تمنت، وكتب لها حسن الخاتمة، حيث توفيت أثناء أداء رحلة عمرة رمضان ودفنت فى مقابر مكة وصلى عليها الآلاف.

وهبة القبانى، التى توفيت أثناء أداء رحلة العمرة، هي زوجة الدكتور عبد المنعم الخطيب، أستاذ الجراحة بكلية الطب فى جامعة أسيوط.