قوة أمنية اقتحمت منزلها.. القبض على امرأة بسبب الرئيس الفرنسي.. ماذا فعلت له؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة فريدة من نوعها ألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأة بتهمة إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط استهجان شديد من الدوائر المعارضة لسياسات الحكومة الفرنسية.

«فاليري» اعترضت على قانون رفع سن التقاعد

السيدة الفرنسية تدعى «فاليري» وتبلغ من العمر 50 عاما، وتعمل في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أعربت عن انزعاجها من انتشار القمامة بشكل كبير في الشوارع وأمام منزلها، كما هو الحال في العديد من المقاطعات الفرنسية التي أضرب فيها عمال النظافة عن العمل، تضامنا مع العديد من القطاعات والنقابات المهنية التي أوقفت العمل، اعتراضا على مرسوم حكومي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

«فاليري» هي عضو بحركة السترات الصفراء المناهضة لسياسات الرئيس ماكرون، كانت قد نشرت صورا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشارت فيها إلى أكوام من القمامة المنتشرة حول منزلها وكتبت عليها «قمامة ماكرون».

تفاصيل اتهام السيدة الفرنسية بإهانة ماكرون

لم تكتف صاحبة الـ50 عاما، بالتعليق الذي أرفقته بالصورة السابق ذكرها، وقالت على «فيس بوك»، «القمامة ستظهر أيضا في التلفزيون» في إشارة إلى خطاب الرئيس ماكرون الذي جرى إذاعته مؤخرا للتحدث إلى الشعب حول دوافع إصدار قانون رفع سن التقاعد، وموقف الحكومة من أعمال الشغب والاضطربات المنتشرة في البلاد.

وفي رد فعل فوري، اقتحمت قوة شرطية مكونة من 3 ضباط، منزل «فاليري» وجرى اقتيادها إلى مركز الشرطة وحبسها لفترة وجيزة بتهمة الإهانة العلنية للرئيس الفرنسي، حيث جرى إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وفي أول رد فعل للسيدة الخمسينة، قالت «فاليري»، إنه جرى القبض عليها لأول مرة في حياتها رغم عملها لفترة طويلة في مجال الدفاع عن الحريات، «أنا ناشطة من أجل العدالة الاجتماعية، يريدون أن يجعلوا مني عبرة، هذا غير عادل على الإطلاق، نحن نمر بفترة يكون فيها الترهيب قويا والنشطاء مهددون».

وتواجه فرنسا موجة من الاضطربات على خلفية إقرار قانون حكومي يرفع سن الإحالة إلى المعاش من 62 إلى 64 عاما، دون عرضه للمناقشة في البرلمان.